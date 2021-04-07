Lübnan, Suriye ve Irak’ta yaşayan Ermeniler’e yeniden Ermeni pasaportu alma imkanı sağlanacak

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Lübnan, Suriye, Irak’ta yaşayan Ermeniler için yaşadıkları yerlerdeki Ermenistan’ın diplomatik misyonlarından Ermeni pasaportu alabilme imkanı sağlayan tasarı hazırladı.

Daha önce de Ermenistan Hükümetinin ilgili kararı ile söz konusu ülkelerde yaşayan Ermeniler için böyle bir imkan sağlanıyormuş, ancak 2020’de o kararın yürürlük süresi bitmişti.

Dışişlerinden yapılan açıklamada söz konusu ülkelerde devam eden gerilimleri, yerel idari bölgeler arasındaki yolların güvensizliğini, ve bu ülkelerde yaşayan Ermenilerin Ermenistan’a gelmesini zorlaştırabilecek başka şartları hesaba katarak söz konusu kararın alınmasının gerektiğini söyeleniyor.

ERMENİ HABER AJANSI