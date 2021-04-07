Koçaryan aleyhindeki adli kovuşturma durduruldu – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan aleyhindeki adli kovuşturmanın sona erdirilmesine ilişkin önergeye ilişkin adli kanun yayımlandı. Yargıç Anna Danibekyan, adli kovuşturmanın sona erdirilmesi için önergeyi mahkemeye sundu.

Ermenistan Başkanı Robert Koçaryan, eski Savunma Bakanı, Albay General Seyran Ohanyan, eski KGAÖ Genel Sekreteri Albay Yuri Khaçaturov ve eski Başbakan Yardımcısı Armen Gevorgyan, Ceza Kanunu’nun 300.1 Mahkeme kararına göre Robert Koçaryan, Seyran Ohanyan, Yuri Khaçaturov ve Armen Gevorgyan aleyhine alınan tedbirler kaldırıldı.

26 Mart’ta Anayasa Mahkemesi, Ceza Kanunun 300.1 maddesinin Anayasa’nın 78. maddesiyle çelişkili olduğunu (orantılılık ilkesi) ve 79. maddeyi (kesinlik ilkesi) geçersiz ilan etti.

Ermenistan Kamu Radyosu