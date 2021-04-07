Kim Kardaşian milyarder oldu ve dünyanın en zengin insanları listesine dahil edildi – Ermenistan Kamu Radyosu

Kim Kardaşian milyarder oldu ve dünyanın en zengin insanları listesine dahil edildi

Amerikalı-Ermeni televizyon yıldızı Kim Kardaşian, Forbes’a göre dünyanın en zenginleri listesine ilk kez dahil oldu. Süreli yayının hesaplamalarına göre şu an servetinin 1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Geçen yıl Kim sadece 780 milyon dolar kazanmıştı. İki karlı işletme sayesinde reytingdeki konumunu yükseltmeyi başardı. KKW Beauty kozmetik markası ve Skims iç çamaşırı hattı ile. Kim ayrıca realite şovundan, reklamlarından ve emlaklarından çok para kazanıyor. Calabasas’ta üç mülk sahibidir ve Disney, Amazon, Netflix ve Adidas’ta hisse sahibidir.

Şimdi Kim, 1 milyar dolarlık bir servetle 2755’inci en zengin insanlar listesinde. Kocası Kanye West 1750. sırada, 800 milyon daha fazla kazandı.

Kim Kardaşian’ın kız kardeşi, model ve iş adamı Kylie Jenner, bu yıl milyarder statüsünü kaybetti ve reytinglerde görünmedi.

Kim Kardaşian, 2017 yılında KKW Beauty’yi kurdu. Sadece bir yıl içinde, bu iş ona yaklaşık 100 milyon dolar kazandırdı. Forbes’a göre Skims’teki hissesinin 225 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Kim Kardashian 40 yaşında. “Kardaşian ailesi” realite şovunun yayınlanmasının ardından 2007 yılında dünyaca ünlü oldu.

Ermenistan Kamu Radyosu