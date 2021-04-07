Hastane sahibinden resmi plaka için para koparmaya çalıştıkları iddia edildi

Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu’ndan otomobiline takılan emniyet plakası nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde önemli pozisyonlarda görevli 2 polisin rüşvet istediği ortaya çıktı.

Seyhan Avşar

Şirinoğlu’nun yaklaşık 7,5 yıldır yanında çalışan koruma amiri polis memuru S.T., iddiaya göre; Ermenistan- Azerbaycan savaşının başlaması üzerine emniyetin tahsis ettiği araca yasal olmamasına rağmen emniyet plakası takıp, mavi şerit koydu.

Süreç devam ederken S.T., Şirinoğlu’na giderek taktıkları plaka ve mavi şerit nedeniyle Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü E.S. ile Çekmeköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı E.E.E’nin yarım milyon TL istediğini aksi durumda yasal işlem başlatacağını söyledi. Bunun üzerine E.E.E ile bir görüşme yapan Şirinoğlu, “Biz koruma amirinize şaka yaptık” yanıtını aldı. Yaşananlar üzerine olaydan haberdar olan Koruma Şube Müdürü A.S. bir tutanak tutarken, Şirinoğlu süreci İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bir mektupla anlattı. Ardından İçişleri Bakanlığı, 3 polis hakkında soruşturma başlattı. E.E.E. açığa alınırken, S.T. ise emekliliğini istedi.

Gazetemize konuşan Şirinoğlu ise yaşanan süreci doğrulayarak, “Kimse benden doğrudan para istemedi. Zaten buna cesaret edemezler. Ama koruma amirime ‘Para verin bu işin üzerini kapatalım’ demişler. Bu polislerden biriyle görüştüm. Kendisi, ‘yanlış anlamayın biz şaka yaptık’ dedi. Yaşanan olayın ardından tüm koruma ekibim komple değiştirildi” dedi.

GEÇMİŞİ LEKELİ

16 Haziran 2020 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürü olarak atanan Zafer Aktaş, yeni çalışma ekibini 16 Temmuz’da belirlemişti. Bu süreçte E.E.E. Çekmeköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmişti. 6 ay sonra bazı değişikliklerin daha yaşandığı İstanbul Emniyeti’nde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevine E.S. getirilmişti. E.E.E’nin Van Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Müdürüyken Uyuşturucu kaçakçılarından telefonda borç para istediği için tutuklandığı bilinirken, E.E.E’nin bu göreve kadar nasıl geldiği merak konusu oldu.

Cumhuriyet Gazetesi