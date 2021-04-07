Azerbaycanlılar Şuşi’den Stepanakert’e girip Ermeni anıta karşı vandallık hareketinde bulunmuşlar

Wargonzo telegram kanalının aktardığı bilgilere göre 4 Azerbaycanlı asker Şuşi’nin yakınlarında bulunan Barış Gücü Askeri birliğinin mevzisinden geçerek Artsakh Cumhuriyeti’nin başkenti Stepanakert’e götüren yolun üzerine çıkmışlar.

Orada bulunan tanklı anıtın yakınlarına kadar gelip Azerbaycanlı askerler anıtın levhası üzerinde yazılara yazmış ve geri dönmüşler.

Hatırlanacağı üzere 9 Kasım tarihinde imzalanan ateşkes bildirisine göre Laçin (Berdzor) koridoru boyunca anayolun üzerinde sadece Rus Barış Gücü askerleri bulunabilir ve 2 buçuk kilometrelik yarıçap bölgede onların dışında hiç bir tarafı temsil eden bireyler bulunmamalı.

ERMENİ HABER AJANSI