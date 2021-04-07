ՕՐԹԱԳԻՒՂԻ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ / ORTAKÖY KİLİSESİ VAKFI YÖNETİM KURULU’NUN ZİYARETİ (TR⇓)

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Սրբազան Պատրիարք Հայրը, 7 Ապրիլ 2021, Չորեքշաբթի առաւօտ ընդունեց Օրթագիւղի Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Թաղային Խորհուրդի ատենապետ՝ Իսկենտէր Շահինկէօզն ու անդամներէն՝ Արէտ Քօրեանը։

Այցելուներ քաղաքավարական սոյն այցելութեամբ փափաքած էին Ս. Զատկի առթիւ շնորհաւորական այցելութիւն տալ Նորին Ամենապատուութեան։ Այս այցելութիւնը առիթ կը ստեղծէր նաեւ, որ այցելուներ վերջերս Օրթագիւղի մէջ կատարուած պաշտամունքի վերաբացման արարողութեան առթիւ շնորհակալութիւն յայտնեն Պատրիարք Հօր եւ եկեղեցւոյ ապագայ գործունէութեան մասին զրուցեն մեր Հոգեւոր Պետին հետ։ Հանդիպման ընթացքին, անոնք տեղեկութիւններ փոխանցեցին Թաղային Խորհուրդի գործունէութեանց մասին եւ արտայայտուեցան իրենց կատարած նիւթական օժանդակութեանց մասին։ Զրոյցի ընթացքին օրակարգի եկաւ նաեւ թագաժահրի (քորոնա) համավարակի պատճառաւ հաստատութիւններու դիմագրաւած նիւթական եւ բարոյական նեղութիւնները։

Պատրիարք Հայրը հանդիպման ընթացքին լսեց փոխանցուած տեղեկութիւնները եւ ուրախութիւն յայտնեց թէ՝ Օրթագիւղը կը շարունակէ իր եկեղեցական, կրթական եւ բարեսիրական գործունէութիւնը։ Նորին Ամենապատուութիւնը գնահատեց Խորհուրդի ծառայութիւնը եւ մաղթեց որ համավարակի ստեղծած նեղութիւնները ի մօտոյ հեռանան եւ խորհուրդը ապագային առաւել եւս ընդարձակէ իր առաքելութիւնը։

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Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 7 Nisan 2021, Çarşamba sabahı, Ortaköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İskender Şahingöz’ü ve üyelerden Aret Koryan’ı Patrikhane’de kabul etti.

Ziyaretçiler, nezaket ziyaretiyle Patrik Hazretleri’nin Kutsal Diriliş Yortusu’nu kutlamayı arzulamışlardı. Diğer yandan, bu ziyaret vesilesiyle, geçtiğimiz günlerde Ortaköy Kilisesi’nin yeniden ibadete açılması münasebetiyle Patrik Hazretleri’ne teşekkürlerini sunmak ve kiliseyle alakalı projeler hakkında Patrik Hazretleri’nin görüşlerini almayı amaçlamaktaydılar. Görüşme esnasında, Yönetim Kurulu’nun faaliyetleri ve vakfın yaptığı maddi yardımlar hakkında bilgiler verildi. Gündeme gelen bir diğer konu ise, coronavirüs pandemi sürecinde, kurumlarımızın karşı karşıya kaldığı maddi ve sosyal sıkıntılar oldu.

Patrik Hazretleri, aktarılan bilgileri dinledi ve Ortaköy’de dini, sosyal ve hayri faaliyetlerin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti. Patrik Hazretleri bu bağlamda yöneticilerin hizmetini takdir ederken, pandemi sürecinin etkilerinin bir an önce azalmasını ve vakfın faaliyetlerini daha da genişletme olanağı bulmasını diledi.

https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/posts/1818426508317224