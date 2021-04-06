Suriyeli çocuk paralı savaşçı: Erdoğan bizi istediği yere gönderdi

Fajr Maaliki: Suriye Milli Ordusu, Suriyeli değildir, Türkiye’nin paralı ordusudur. Suriye iç savaşında henüz 12 yaşındayken “muhaliflere” katılan Fajr Maaliki, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’ndan kaçış sürecini anlattı. Mülke el koyma, tecavüz, soygun ve çocuk istismarı vakalarını anlatan Maaliki, artık bir “devrim” amacının kalmadığını söyledi. Maaliki, “Suriye Milli Ordusu, Suriyeli değildir, Türkiye’nin paralı ordusudur. Erdoğan bizi Libya’ya, Azerbaycan’a, nereye isterse oraya gönderiyor. Bundan sonra da bu çocuk askerlerin başka yerlere savaşmaya gönderileceğine dair birlikler içinde bazı konuşmalar var. Genç jenerasyon, savaş başladığında bebek olan bu çocuklar, okuma yazma bilmeyen, cahil insanlar olarak kaldılar. Bu çocuklar Türkiye’nin köleleridir dersem kesinlikle abartmış olmam” dedi. Suriye iç savaşı başladığında 2012 yılında henüz 12 yaşındayken “muhaliflere” katılan İdlibli Fajr Maaliki (takma isim), katıldığı örgütler, yaptıkları işler, devrim hayalleri ve en son Türkiye adına yürüttüğü çatıima süreçlerinin tamamını North Press Agency’den Lindsey Snell’a anlattı. Hayatta kalabilmek ve ailesini koruyabilmek için savaşa katılmak zorunda kaldığını anlatan Maaliki, ilk kurulan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Harakat Hazm, üyesi El Nusra Cephesi ve en son SMO saflarında savaştığını ve bu süreçte yaşadıklarını tüm detaylarıyla dile getirdi. Halep kuşatmasında tesadüf sonucu hayatta kaldığını, birçok cephede savaştığını ve “muhalif” denilen tüm grupların çocukları savaşa kattığını kaydetti. ‘AYAKKABI ALAMADIM’ Mezopotamya Ajansı’nın çevirdiği söyleşide, tanıdığı birçok çocuğun savaşta kaybettiğini ifade eden Maaliki, “2016 ve 2017 benim için en zor yıllardı. Suriyeli muhalif gruplar, savaşçılara tutarlı bir şekilde ödeme yapmıyordu. Ayakkabı alamadım. Ben zar zor yiyecek alabildim. O zamanlar 16 ve 17 yaşındaydım” diyerek “Ardından, Aralık 2017’de, Özgür Suriye Ordusu’nun çoğu fraksiyonu, Türkiye hükümetinin doğrudan gözetimi ve desteği altında olan sözde Suriye Milli Ordusu altında birleştirildi. Bundan sonra savaşçılara yapılan ödemeler daha düzenli hale geldi. Bizim için işlerin düzeleceğinden umutluyduk. Ama sonra Afrin operasyonu başladı” dedi. ‘BİRLİKLERİN ÇOĞU ÇOCUKLARDAN OLUŞUYOR’ Ocak 2018’de Türkiye, “Zeytin Dalı Harekatı” adı altında Afrin’e düzenlediği harekatta yer aldığını belirten Maaliki, “Türkiye, Afrin operasyonları için bu SMO gruplarını doldurmaları için daha fazla erkek istihdam etmeye başladığında, daha fazla çocuk da işe almaya başladı. Ve bu bugün de devam ediyor. Şu anda SAA grupları arasında çok fazla çocuk var. Birliklerin çoğunluğu çocuklardan oluşuyor” diye konuştu. ‘BİZE ANLATILAN BAŞKAYDI’ SMO mensuplarının aldatıldığını söyleyen Maaliki, “Türkler bize YPG ve IŞİD’in birlikte savaştıklarını söyledi. Bize YPG’nin İsrail’in Müslümanlara yaptığını yapmak istediğini, Afrin içinde bir Kürt devleti yaratmak istediklerini ve bu nedenle de İdlib ve Halep kırsalından Latakia’ya kadar işgal etmek istediklerini söylediler” diye belirtti. ‘SİVİLLER SOYULDU, KADINLARA TECAVÜZ EDİLDİ’ Maaliki, o sürece dair anlatımlarını şöyle sürdürdü: “Ama işgal başladıktan sonra SMO adı altında Türklerin topladığı ordunun nasıl sivilleri soyduğunu, kaçırdığını ve kadınlara tecavüz ettiğini gördüm. Türkiye’nin Afrin’i işgal ettiğini gördüm. Biz düşündüğümüzün aksine Afrin’de Esad ile savaşmıyorduk. Bu savaşın Esad rejimine karşı başlayan isyan ile bir ilgisi kalmamıştı.” ‘KIZINA TECAVÜZ ETMİŞLERDİ’ Sonrasında Afrin’de hapishaneye gardiyan olduğunu sözlerine ekleyen Maaliki, şunları dile getirdi: “Hamza tümeni çok yaşlı bir adamı tutuklamıştı. O kadar yaşlıydı ki yürüyemiyordu bile. Komutanlardan birine bu adamı neden tutukladıklarını sordum. Bizim askeri noktalarımızdan birine bomba yerleştirirken yakalandığını söylediler. Yalan söylediklerini anlayabiliyordum. Adama bakınca bırakın bomba yerleştirmeyi, bombayı taşıyacak takati dahi olmadığını görebiliyordum. Adamla yalnız kalabildiğimiz zaman ona aslında ne olduğunu sordum. Hamza Tümeni’nin köyünü yağmaladığını, kızına tecavüz ettiklerini ve sonra da onu tutukladıklarını söyledi. Adam bana evinin adresini söyledi. Git evime bak doğru söylediğimi göreceksin. Evime yerleştiler. Kızımı köle yaptılar.” İDLİB’E DÖNDÜ Kısa bir süre sonra SMO’dan kaçıp İdlib’e dönen Maaliki, “Şu anda farklı tümenlerde 500’den fazla çocuk asker var. Çok yoksul oldukları için savaşmak zorunda kalıyorlar. Bir dava için falan savaşıyor değiller. Hayatta kalmaya çalışıyorlar. Türkiye hepsini köle olarak kullanıyor” ifadelerinde bulundu. ‘ÇOCUKLAR İSTİSMAR EDİLİYOR’ Bu durumun farkına varıp çocuk askerlerin fotoğraflarını ve kimlik bilgilerini kaydetmeye başlayan Maaliki, devamla şunları anlattı: “Onlar için üzülüyorum. Ben de o çocuklardan biriydim. Keşke benim yaşamak zorunda kaldığım şeyleri yaşamasalar. Onların durumu benim olduğumdan da kötü. Savaş başladığında ben okumayı biliyordum. Şu anda Türkiye tarafından savaştırılan çocuklar okumayı dahi bilmiyorlar. O kadar erken yaşta askerleştirildiler. Türkiye ve yozlaşmış SMO komutanları tarafından istismar ediliyorlar.” 2018 yılında Afrin’i terk eden Maaliki, bir gün “Sultan Murad Tugayı”nın yanından geçerken içerden gelen bir müzik sesi duyduğunu ve pencereden içeri baktığını ifade ederek, “İki kadının Sultan Murad tugayı komutanlarının karşısında dans ettiğini gördüğümü sandım. Daha dikkatli baktığımda bu iki kişinin kadın kıyafetleri giydirilmiş oğlan çocukları olduklarını gördüm. Adamlar çocuklara tecavüz etmeye başladıklarında daha fazla bakmaya katlanamadım ve oradan kaçtım” dedi. Maaliki, “Türkiye SMO birliklerini Libya’ya gönderdikten sonra, buradaki SMO komutanlarının ulaşabileceği kadınlar kalmadı. Karılarından uzaktalar. Yalnızca bu amaçla kullanmak üzere Libya’ya giderken yanlarında küçük oğlan çocukları götürdüler. Onlara al- firakh diyorlar (küçük kuş). Bu yoksul çocukların hayatta kalmak için başka şansları yok” iddiasında bulundu. ‘DAĞLIK KARABAĞ’A DA GÖNDERİLDİLER’ Mart 2020’de insan hakları örgütü Hakikat ve Adalet için Suriyeliler tarafından hazırlanan bir raporda, “Türkiye’nin çocuk askerleri Libya’ya göndermeleri için askere aldığı” iddiasını yazması üzerine Maaliki, şunları söyledi: “Libya’ya savaşçı gönderen her SMO birliğinin doldurması gereken bir kota vardı. Bu kotaları doldurmak için çocuk askerler topladılar. Öte yandan Türkiye yalnızca Libya’daki savaş için toplamadı bu çocukları. Türkiye’nin Dağlık Karabağ savaşı için Azerbaycan’a gönderdiği birlikler içinde de onlarca çocuk var.” ‘TÜRKİYE’NİN KÖLELERİ OLDU’ Suriye’nin veya buralı gençlerin geleceğine dair hiç bir umut taşımadığını dile getiren Maaliki, sözlerini şöyle tamamladı: “Bizim yapmaya çalıştığımız devrim yok oldu. Suriye Milli Ordusu, Suriyeli değildir, Türkiye’nin paralı ordusudur. Erdoğan bizi Libya’ya, Azerbaycan’a, nereye isterse oraya gönderiyor. Bundan sonra da bu çocuk askerlerin başka yerlere savaşmaya gönderileceğine dair birlikler içinde bazı konuşmalar var. Genç jenerasyon, savaş başladığında bebek olan bu çocuklar, okuma yazma bilmeyen, cahil insanlar olarak kaldılar. Bu çocuklar Türkiye’nin köleleridir dersem kesinlikle abartmış olmam.” (HABER MERKEZİ) Artı Gerçek