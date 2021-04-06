Putin ve Paşinyan yarın Moskova’da biraraya geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 7 Nisan’da Moskova’da bir araya gelecek.

Kremlin basın servisinin bildirdiğine göre iki lider, Ermenistan-Rusya stratejik ortaklığı ve müttefik ilişkilerinin geliştirilmesi ile ilgili güncel konuları görüşecek.

Görüşmede Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında 10 Kasım ve 11 Ocak’ta imzalanan üçlü bildirilerin uygulama sürecinin yanı sıra, özellikle Güney Kafkasya’da ekonomik ve ulaşım iletişiminin yeniden açılması bağlamında bölgedeki mevcut sorunların çözümüne yönelik adımlar da ele alınacak.

Agos