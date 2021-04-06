Papa Françesko, Vatikan Aşılama Merkezini Ziyaret Etti

Papa Françesko, Kutsal Cuma sabahı Vatikan’ın haftalık olarak 1.200 kişinin aşılandığı yere gitti. Papa, aşıyı uygulamak için gönüllü olan doktorlar ve hemşirelerle de konuştu.

Holy See Basın Bürosu, Papa’nın COVID-19’a karşı ilk aşı dozunu almayı bekleyen insanları selamlamak için 2 Nisan saat 10: 00 dolaylarında Papa VI. Paul Salonuna gittiğini söyledi.

Papalık Yardım Kurumları Dairesi, Holy See tarafından satın alınan Pfizer-BioNTech aşısının dozlarını Kutsal Hafta boyunca yaklaşık 1.200 ‘en yoksul ve en savunmasız insana’ sundu. Holy See Basın Bürosu, 2 Nisan itibarıyla yaklaşık 800 kişinin ilk dozu aldığını söyledi. Bunlar arasında, Yardımsever Müjdeciler tarafından işletilen evsizler barınağındaki 100’den fazla sakin ve şehirdeki diğer sığınma evlerinin sakinleri de bulunuyor.

Kardinal Konrad Krajewski tarafından karşılanan Sant’Egidio Topluluğu, Roma Caritas ve diğer Katolik yardım kurumlarından gönüllüler de aşı olanlara eşlik etti. Kardinal Krajewski, COVID-19 nedeniyle Aralık ayında 10 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu oldu. Kardinal, Papalık Yardım Kurumları Dairesine çevrimiçi bağış yoluyla insanların ihtiyacı olan bir kişinin aşılanmasına yardımcı olabilecekleri bir web sayfası kurdu.

Papa VI. Paul Salonu, bu yılın başlarından itibaren Papa Françesko ve Vatikan çalışanlarının aşılandığı yer oldu.

Roma’nın yoksulları ve evsizleri için aşı sağlamak, Vatikan’ın aşının COVID-19’a karşı eşit bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için Papa Françesko’nun çağrılarına yanıt verme konusundaki son çabasıydı. (CNA)

https://haber.sat7turk.com/papa-francesko-vatikan-asilama-merkezini-ziyaret-etti/