Mardin’in Derik ilçesinde yaşayan tek Ermeni Paskalya Bayramı’nı kutladı (Foto)

Mardin’in Derik ilçesindeki yaşayan tek Ermeni olan Zekeriya Sabuncu’yu (64), Müslüman komşuları Paskalya Bayramı’nda yalnız bırakmayarak birlikte kutlama yaptı. Sabuncu, her yıl Derik ilçesindeki 371 yıllık tarihi Surp Kevork (Gevorg) Ermeni kilisesinde çan çalarak, mum yakıp, dua ettiğini ve Paskalya Bayramı’nı tek başına kutladığını söyledi.

Derik ilçesinde doğan Ermeni asıllı Zekeriya Sabuncu, yaklaşık 40 yıl önce İstanbul’a göç etti. 8 yıl önce Zekeriya Sabuncu, mesleği olan sabun üretimini sürdürmek ve atıl durumda olan tarlalarını işlemek için, ailesini İstanbul’da bırakıp, memleketi Mardin’in Derik ilçesine geri döndü.

Sabuncu, memleketine döndüğünden beri, her yıl Paskalya Bayramı’nı tek başına kutluyor. Sabuncu, ilçedeki tek Ermeni olduğu için, 371 yıllık tarihi Surp Kevork Ermeni Kilisesi’ne gider, çanı kendisi çalar, mum yakar ve dua ederek, Paskalya Bayramı’nı kutlardı. Bu yıl da Sabuncu’nun Paskalya Bayramı’nı tek başına kutlayacağını duyan Müslüman komşuları kiliseye gelerek, Sabuncu’yu yalnız bırakmadı. Ermeni Zekeriya Sabuncu, bayram vesilesiyle kendisini yalnız bırakmayan Müslüman komşularına haşlanmış yumurta, şeker ve tatlı ekmek ikramında bulundu.

Bayram nedeniyle duygularını dile getiren Zekeriya Sabuncu, Derik Ermenilerindenim. Pandemi döneminde İstanbul’a bayram ziyaretine gidemedim. Bu sene 50 günlük Paskalya orucundan sonra, kiliseye geldim. Geçen yıl yalnız başıma kutlamıştım” dedi.

ERMENİ HABER AJANSI