Koçaryan ittifak yapacak

Robert Koçaryan, erken seçimlere koalisyon ile katılma niyetini açıkladı

Ermenistan’ın ikinci cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, partiler koalisyonunun lideri olarak erken parlamento seçimlerinde yarışacak.

“Ülkeyi 10 yıl yönettim, fakat bir partiye bağlı değilim.

Seçimlere parti koalisyonu lideri olarak katılacağım”,- diyen Koçaryan, koalisyonda büyük olasılıkla iki parti olacağını da sözlerine ekledi.

Ancak Koçaryan, erken parlamento seçimlerinde aday olmak için hangi partilerle ittifak kuracağını belirtmedi.

Ermenistan Kamu Radyosu