HDP’li Temel: Gazeteciler, gerçekleri açığa çıkardığı için hala ölümle yüz yüze

Öldürülen Gazeteciler Günü’ne ilişkin açıklama yapan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, ‘İktidarın değil halkın çıkarlarını savunan gazetecilerin yanındayız’ dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Basın Yayın ve Propagandadan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı. Türkçe ve Kürtçe yapılan açıklamada, “Bizler, iktidarın değil halkın çıkarlarını savunan gazetecilerin yanındayız. Hasan Fehmi’den Metin Göktepe’ye, Gurbetelli Ersöz’den Hrant Dink’e, Musa Anter’den Abdi İpekçi’ye öldürülen tüm gazetecilerin anıları önünde saygıyla eğiliyoruz” denildi.

‘GAZETECİLER HALA ÖLÜMLE YÜZ YÜZE’

“Öldürülen tüm gazetecileri saygıyla anıyoruz” başlığı ile yapılan açıklama şöyle: “Gazeteci Hasan Fehmi’nin 6 Nisan 1909’da katledilmesinin yıldönümü. Hasan Fehmi’nin katledilmesinin üzerinden 112, bugünün öldürülen Gazeteciler Günü ilan edilmesinin üzerinden 25 yıl geçti. Geçen bu yıllarda Türkiye’de gazeteciler için hiçbir şey değişmedi. Gazeteciler, düşüncelerini ifade ettiği, gerçekleri açığa çıkardığı için hala ölümle yüz yüze.

‘GAZETECİNİN İŞİ KUŞKU DUYMAKTIR’

Gazetecinin işi kuşku duymaktır. O kuşkunun peşinden gider, gittiği yer onu iktidarların kirli ilişkilerine, çetelerin, mafyanın karanlık planlarına götürebilir. Gittiği yer gücü elinde tutanları rahatsız edebilir, onların kusursuzca işleyen çarklarına çomak sokabilir. İşte gazetecinin işi tam da budur, bazı siyasetçileri, bazı bürokratları, çeteleri, mafyaları, darbecileri, kadın düşmanlarını, ırkçıları güçlendiren o çarkları açığa çıkarmak ve kamunun çıkarını korumak.

‘ÖZGÜR OLMASI İSTENMİYOR’

İşte bu yüzden iktidarların içindeki ve dışındaki çıkar sahipleri düzenlerini bozan gazetecilerden hazzetmezler. Sahip oldukları haksız güce öylesine tutkuyla bağlıdırlar ki gazetecileri öldürmekten bile geri durmazlar. Tam da Türkiye’de olduğu gibi. Türkiye’de iktidar, gazetecilerin özgür olmasını istemiyor, hatta gazeteciliğin kendisini istemiyor. Çünkü saklayacak çok kötülükleri var. Bu kötülükler ortaya çıkmasın diye iktidar gazetecileri hedefe koyuyor, onlara olan öfkesini dindiremiyor. İstiyor ki gazeteciler halkın çıkarlarını değil, iktidarın çıkarını korusun.

‘GAZETECİLERİN YANINDAYIZ’

Ama öyle olmuyor, olmayacak. Bunca baskıya rağmen, öldürülme, tutuklanma, kaçırılma riskine rağmen gazeteciler gerçekleri yazmaya devam ediyor. İşkenceyi, yolsuzlukları, derin ve kirli ilişkileri, yargıya müdahaleyi, demokratik iradeye darbeyi ve daha fazlasını yazmaya devam ediyor gazeteciler. Bizler, iktidarın değil halkın çıkarlarını savunan gazetecilerin yanındayız. Hasan Fehmi’den Metin Göktepe’ye, Gurbetelli Ersöz’den Hrant Dink’e, Musa Anter’den Abdi İpekçi’ye öldürülen tüm gazetecilerin anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.” (MA)

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