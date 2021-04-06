Ermenistan ombudsmanına saldırı

Azerbaycanlı milletvekilleri, Ermenistan Ombudsmanıyla ilgili aşırılık dolu hakaret ve nefret yaydı

Ermenistan sınırında ikamet edenlerin hakları konusundaki faaliyetlerle bağlantılı olarak Ermenistan Ombudsmanına aşırılık dolu hakaret ve nefret yayan Azeri milletvekilleri,

Ombudsman’ın, Ermenistan’ın sınır sakinlerinin haklarıyla ilgili açıklamalarına atıfta bulunarak, “Ermeni Ombudsmanı Arman Tatoyan cahil ve aşırı derecede küstah bir kişidir.

Ara sıra, tam bir histeriye kapılıp, normal bir insanın aklına bile gelmeyeceği taleplerde bulunur.

(․․․․) Tüm bunlar, manik şizofreni belirtileri gösteren bir kişinin yetersiz davranışına tanıklık ediyor”,- denmektedir Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu hakkında.

Azeri yayınlarına göre, “A. Tatoyan savaş esirleri konusunu günlerdir abartıyor, yabancı meslektaşlarını, milletvekillerini ve medyayı rahatsız ediyor.”

Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan, söz konusu hakaret ve nefret kampanyalarına rağmen, Ermenistan’ın sınır sakinleri Ermenistan vatandaşlarının haklarıyla ilgili tüm konuları gündeme getirmeye devam edeceğini özellikle belirtiyor.

Ermenistan Kamu Radyosu