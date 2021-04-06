Ermeni vekil Makunts: Paşinyan istifasını nisan sonunda açıklayacak

Daha önce erken seçimlerin yapılabilmesi için istifa edeceğini söyleyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın bu kararını ne zaman duyuracağı konusunda yeni bir açıklama geldi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Makunts, “Tam günü henüz belli değil ancak istifa nisan sonunda gerçekleşecek” dedi.

28 Mart’ta Paşinyan, haziran ayında yapılacak erken parlamento seçimleri için nisanda anayasa gereği istifa edeceğini, seçimlere kadar başbakan vekili olarak görevini sürdüreceğini açıklamıştı.

Ermenistan Başbakanlık Ofisi Başkanı Arsen Torosyan, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Paşinyan, ülke parlamentosunun feshedilmesi ve erken seçimlerin yapılması amacıyla 20 Nisan–5 Mayıs tarihleri arasında istifa edecek. Bu süre, kanunlarda öngörülüyor” ifadelerini kullanmıştı.

Parlamento seçimleri 20 Haziran’da

20 Haziran’da yapılacağı açıklanan seçimlerden önce Ermenistan parlamentosunun lağvedilmesi için Paşinyan’ın istifa etmesi gerekiyor. Eğer vekiller iki oylamada yeni başbakan seçemezse, parlamento kendiliğinden feshedilmiş olacak ve seçimlere gidilecek.

Mart başında başkent Erivan’da taraftarlarının düzenlediği mitingde konuşan Paşinyan, parlamenter sistemden yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş konusunda ekim ayında bir referandum yapmayı planladıklarını da duyurmuştu.

Sputnik Türkiye