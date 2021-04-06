Bloomberg: Erdoğan’ın SİHA üreticisi, Türkiye’nin müttefiklerini rahatsız ediyor

Bloomberg haber ajansı, Baykar Teknik Müdürü (CTO) Selçuk Bayraktar’ın Libya ve Azerbaycan’da yaşanan çatışmalarda önemli bir rol üstlendiğini kaleme aldı.

MIT (Massachusetts Institute of Technology) okulundan mezun olduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızıyla evli olduğu belirtilen Bayraktar’ın Türkiye’de İHA ve SİHA üretiminde merkez konumda olduğu aktarıldı.

Baykar’ın ürettiği Bayraktar TB2 adlı SİHA’nın Libya ve Azerbaycan hükümetleri tarafından kullanıldığı ve bu SİHA’ların hükümetlerin çarpıcı sonuçlar almasını sağladığı belirtildi.

Haberde Bayraktar’ın, Erdoğan’ın kendine yetebilen bir Türk ordusu yaratma amacında merkezi bir rol üstlendiği vurgulanarak, “Bu teçhizatların Türkiye’de üretilmesi için atılan adımlar Ankara’nın tedirgin edici bir şekilde yeni müttefikler bulmasına ve geleneksel NATO müttefikleriyle arasının açılmasına yol açıyor” ifadesine yer verildi.

Ancak habere göre bu durum çeşitli riskler de barındırıyor. “Türkiye’nin müdahaleci dış politikası ve elit bir askeri teknoloji oluşturmak için her şeyi göze alması, Ankara’yı yalnız bırakabilir” denildi.

ABD’nin Türkiye’ye Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması dolayısıyla uyguladığı yaptırımlar hatırlatılıyor.

Türkiye’de mühendislerin tanklar için kendi motorlarını geliştirmeye çalıştığı, ayrıca İngiliz şirketi Rolls-Royce ile TUSAŞ’ın (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) Milli Muharip Uçak (MMU) projesi için de anlaşmakta gecikmesi üzerine motor üretimi denemelerinin yapıldığı belirtildi.

Ancak bunun pahalı bir atılım olduğu da eklendi.

Bloomberg’e konuşan Carnegie Europe düşünce kuruluşundan araştırmacı Raluca Csernatoni, “Türkiye öldürücü İHA ve SİHA pazarında hızlıca piyasa lideri ve yükselen bir güç olma yolunda yürüyor. Bu kendi kendine yeten bir savunma sanayii ve Erdoğan’ın yabancı silah sistemlerine bağımlılığı azaltma hedefinin bir parçası. Ancak söylemesi yapmasından daha kolay” diyerek Kanada’nın İHA üretimine parça göndermekten çekilme kararını hatırlattı.

Kanada, askeri teknolojisinin Dağlık Karabağ’da kullanılıp kullanılmadığı netleşinceye kadar Türkiye’ye İHA teknolojisi ihracatının bir kısmını dondurduğunu açıklamıştı.

Rusya ve Pakistan ile işbirliği adımları

Erdoğan’ın savunma satın almalarında askerlerin gücünü kıstığı ve tedarik kurumunun yönetimini direkt üstlendiği, bunun da savunma ihracatında geçen yıl 2 milyar dolar rakamına erişilmesini sağladığı belirtildi.

Türkiye’nin İHA ve SİHA pazarında, ABD, Çin ve İsrail ile kıyasla küçük bir oyuncu olduğu vurgulandı.

Türkiye’de üretilen İHA ve SİHA’ların geçen yıl Suriye’de Rusya’nın ilerlemesini durduğu da eklendi.

Erdoğan’ın arkasında birleşen ulusalcı siyasetçi ve seçmenlerin ise 1974’teki Kıbrıs Harekâtı’ndan sonra ABD’nin uyguladığı silah ambargosunu ve 2015’te ABD ve Almanya’nın savunma sistemlerini çekmesini acı bir şekilde hatırladığı dile getirildi.

Türkiye’ye dost canlısı olan Avrupa başkentlerinde yaklaşımın 2016’daki darbe girişiminin ardından, ayrıca Suriye iç savaşı, göç, insan hakları mevzularıyla değiştiği aktarıldı.

Bu yüzden eski müttefiklerin eskisi gibi Türkiye’yi desteklemediğini dile getiren siyasetçilerin Rusya ve Pakistan gibi ülkelerle işbirliğine gittiği belirtildi.

Türkiye’nin Rusya’dan Su-35 savaş uçaklarını satmasını böylece mühendislerinin hava elektroniği geliştirmeyi teklif ettiği, Çin’in savaş teknolojisine erişimini sağlayacak bir teklif yaparak Pakistan’a beraber savaş uçağı ve füze üretmeyi önerdiği; ancak bu iki girişimden de bir sonuç alınamadığı iddia edildi.

Türkiye’nin ürettiği Altay tankı için motorların Almanya ile planlarının durması üzerine Güney Kore’den alındığı ifade edildi.

Ancak diğer yandan Suudi Arabistan’ın siyasi anlaşmazlıklara rağmen rakiplerine kıyasla daha ucuz olduğu için Türkiye’den İHA ve SİHA satın aldığı aktarıldı.

Türkiye’nin Batı ile bağlarını korumak istediği ancak gerilimin sürdüğü de dile getirildi.

Türkiye’nin ABD ile sona erdirilen F-35 programı kapsamında ödenen 1,4 milyar dolar için yasal bir süreç başlattığı vurgulandı.

Diğer yandan Avrupa ile de gerilimin sürdüğü aktarıldı.

Yunanistan ve Kıbrıs ile gerginlik yaşanan Ege Denizi ve Akdeniz’de TCG Anadolu adlı geminin filoya katıldığı ve Türk mühendislerin ürettiği ilk motorların yer alacağı 50 Bayraktar TB3 SİHA’sı ile helikopterlerin de onlara eşlik edeceği ifade edildi.

BBC