BEYOĞLU KİLİSESİ’NDEN PATRİKHANE’YE ZİYARET

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 6 Nisan 2021, Salı, saat 14:00’de, Paskalya Yortusu münasebetiyle kendisini kutlamak üzere Patrikhane’ye ziyarete gelen Beyoğlu S. Yerrortutyun Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu başkanı Simon Çekem’i ve üyelerden Berrin Dayan’ı kabul etti. Görüşmede Rahip Hovagim Seropyan, Kd. Peder Krikor Damadyan ve Kd. Peder Drtad Uzunyan da hazır bulundu.

Ziyaretçiler öncelikle kendilerini kabul etme nezaketini gösterdiği için Patrik Hazretleri’ne teşekkür ettiler. Görüşme esnasında, Patrik Hazretleri, geçen yıl meydana gelen gelişmeler hakkındaki rahatsızlıklarını bildirdi. Diğer yandan, Simon Çekem, kendisine yöneltilen sorulara tek tek cevap verdi ve bugüne kadar bir toplantı yapmak suretiyle kendi görüşlerini aktarma olanağı bulamadıklarından dolayı üzüntüsünü belirtti. Bununla birlikte, Patriklik Makamı’na karşı derin bir saygı duyduklarını ve kendi projelerini Patriklik Makamı’nın ruhani otoritesine sunmaya hazır olduklarını bildirdiler.

Patrik Hazretleri, Patriklik Makamı ve Beyoğlu Yönetim Kurulu arasındaki ilişkilerin normale dönme aşamasına girmesi nedeniyle memnuniyetini bildirdi. Bu bağlamda Beyoğlu’ndaki iki kilisenin de yeniden ibadete açılması için talimat verdi.

Ziyaretçiler, Kadasetli Patrik Hazretleri’nin pederane yaklaşımından ve ilgisinden dolayı kendilerine teşekkür ettiler. Patrik Hazretleri ise başarı dileklerini sundu.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/