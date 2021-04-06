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Avrupa bunu ne zaman görecek?

2021-04-06

Avrupa bunu ne zaman görecek?

Bunun bir savaş olduğunu anlaması için Avrupa’nın bunu görmesi gerekir

Fransa’nın Ermenistan’daki Büyükelçisi Jonathan Lacotte tarafından belirtildiğine göre, Avrupa Parlamentosu Fransız Üyesi François-Xavier Bellamy, Yerablur askeri panteonunu ziyaret etti.

Büyükelçi, Facebook sayfasında “Yerablur’u her zaman ziyaret ederim.

Bu sefer Avrupa Parlamentosu üyesi Frank François-Xavier Bellamy ile geldim.

Karabağ savaşında şehit düşen askerlerin mezarları çoğunlukla o sonsuz mezarlığa dağılmış durumda”,- diye belirtmektedir.

Lacotte’ye göre, Avrupalı ​​milletvekili, Ermenilerin mezarlarına bakarak, “Avrupa’nın bunun bir savaş olduğunun farkına varması için bunu görmesi gerekiyor”,- dedi.

Avrupa Parlamentosu üyesi Bellamy, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ile de görüştü.

Azerbaycan-Türkiye tarafından Artsakh’a karşı sürdürülen savaş sonrasında bölgedeki durumla ilgili görüş alışverişinde bulundular.

Ermenistan Kamu Radyosu

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