Avrupa bunu ne zaman görecek?
Bunun bir savaş olduğunu anlaması için Avrupa’nın bunu görmesi gerekir
Fransa’nın Ermenistan’daki Büyükelçisi Jonathan Lacotte tarafından belirtildiğine göre, Avrupa Parlamentosu Fransız Üyesi François-Xavier Bellamy, Yerablur askeri panteonunu ziyaret etti.
Büyükelçi, Facebook sayfasında “Yerablur’u her zaman ziyaret ederim.
Bu sefer Avrupa Parlamentosu üyesi Frank François-Xavier Bellamy ile geldim.
Karabağ savaşında şehit düşen askerlerin mezarları çoğunlukla o sonsuz mezarlığa dağılmış durumda”,- diye belirtmektedir.
Lacotte’ye göre, Avrupalı milletvekili, Ermenilerin mezarlarına bakarak, “Avrupa’nın bunun bir savaş olduğunun farkına varması için bunu görmesi gerekiyor”,- dedi.
Avrupa Parlamentosu üyesi Bellamy, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ile de görüştü.
Azerbaycan-Türkiye tarafından Artsakh’a karşı sürdürülen savaş sonrasında bölgedeki durumla ilgili görüş alışverişinde bulundular.
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