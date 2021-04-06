Avrupa bunu ne zaman görecek?

Avrupa bunu ne zaman görecek?

Bunun bir savaş olduğunu anlaması için Avrupa’nın bunu görmesi gerekir

Fransa’nın Ermenistan’daki Büyükelçisi Jonathan Lacotte tarafından belirtildiğine göre, Avrupa Parlamentosu Fransız Üyesi François-Xavier Bellamy, Yerablur askeri panteonunu ziyaret etti.

Büyükelçi, Facebook sayfasında “Yerablur’u her zaman ziyaret ederim.

Bu sefer Avrupa Parlamentosu üyesi Frank François-Xavier Bellamy ile geldim.

Karabağ savaşında şehit düşen askerlerin mezarları çoğunlukla o sonsuz mezarlığa dağılmış durumda”,- diye belirtmektedir.

Lacotte’ye göre, Avrupalı ​​milletvekili, Ermenilerin mezarlarına bakarak, “Avrupa’nın bunun bir savaş olduğunun farkına varması için bunu görmesi gerekiyor”,- dedi.

Avrupa Parlamentosu üyesi Bellamy, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ile de görüştü.

Azerbaycan-Türkiye tarafından Artsakh’a karşı sürdürülen savaş sonrasında bölgedeki durumla ilgili görüş alışverişinde bulundular.

Ermenistan Kamu Radyosu