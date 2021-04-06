Antik Kilisenin Duvarındaki İsa Mesih Heykeli Çalındı

İzmir Çeşme’deki Ege-Yıldız sitesinin hemen arkasında bulunan 18. yüzyıldan kalma antik kilise kaderine terkedilmiş şekilde yok olmayı beklerken, tarihi eser hırsızlarının talanına uğradı. Kilise duvarında bulunan ve 1859’da yapıldığı tahmin edilen İsa Mesih heykeli çalındı.

Bu önemli kültür varlığını Kültür Bakanlığı Milli Kültür Şurası Üyesi Nezih Başgelen, Ege Üniversitesi’nden arkeolog Prof. Dr. İsmail Gezgin, Eski Çesme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, Dr. Ahmet Güler ve birçok başka katılımcı,11 Temmuz 2018 tarihinde yerinde incelemiş, hakkında rapor tutup çeşitli mecralarda yayınlamış, Çeşme’nin önemli bir tarih kültür mirası olan bu antik kilisenin koruma altına alınması talep edilmişti. Aradan geçen 3 yıllık zamanda kilise için hiç bir önlem alınmadı. Antik kilise yine kaderine terkedildi.

Dr. Ahmet Güler, ”4 Nisan 2021’de eşim Serap ile yürüyüş yaparken kiliseye bir bakalım dedik. Bakar bakmaz içimiz acıdı, zira 2018’de henüz ayakta olan kubbenin sağ kısmı yıkılmış, taşlar yerlere savrulmuştu. Daha dikkatli bakınca antik kilisenin en önemli parçası olan İsa heykeli kabartmalı taş kesici ve delici aletler ile sökülmüş, yerinde yeller esiyordu” açıklamasında bulundu.

Eski eser hırsızlığını resmi makamlara bildiren Güler, Çeşme Emniyet Müdürlüğü’nün ve savcılığın hemen devreye girdiğini, polis memurlarının gece saatlerinde olsa olay yerine gelerek inceleme yaptığını söyledi. Eşiyle birlikte karakola gidip ifade veren Güler ayrıca, raporların tutulduğunu Çeşme Savcılığı için dosyalar hazırlandığını da belirtti.

Olay, resmi kurumlara ihbar edilirken, Cumhurbaşkanlığı’na da eserin daha iyi korunması için talep yazısı iletildi. (Çeşme’nin Sesi)

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