Vali Su’dan Paskalya Ziyareti

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Latin Katolik Kilisesi’ne ziyarette bulunarak, Hristiyan vatandaşların Paskalya yortularını kutladı.

Ziyarette kilise komite üyeleri ile bir araya gelen Vali Su, Mersin’in herkesin bir arada, kardeşçe ve huzur içerisinde yaşadığı, tarih boyunca birçok medeniyete beşiklik etmiş bir kent olduğuna dikkat çekti. “Birlik ve beraberlik içerisinde, tüm zenginliklerimizle ilimizi kalkındırma ve geliştirme yönünde çalışmaya devam edeceğiz.” diyen Vali Ali İhsan Su, başta Mersin’de yaşayan Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyanların Paskalya yortularını kutladı.

Ziyarette Latin Katolik Kilisesi Başpapazı Rocha Kordeno ise ziyaretlerinden dolayı Vali Ali İhsan Su’ya teşekkürlerini iletti. Vali Su ziyarette, kilise komite üyeleri ile de bir süre sohbet etti.

https://www.mersinhaber.com/haber-vali-sudan-paskalya-ziyareti/401607