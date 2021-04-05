Ermenistan’ın, Türkiye’den domates ithalatında rekor düşüş

Yerevan’ın domates ithalatı geçen yıl 1 milyon 732 bin ton oldu. İthalat, 2019’a göre düşüş kaydetti.

Ermenistan’ın 2020 yılında Türkiye’den domates ve kayısı ithalatı yaptığı bildirildi. Ermenistan Devlet Gelir Komitesi tarafından açıklanan verilere göre, Ermenistan, geçen yıl Türkiye’den 1 milyon 732 bin 400 ton, 2019 yılında da 2 milyon 893 bin 100 ton domates ithal etti.

Yerevan, Türkiye’den geçen yıl 2 bin 45 ton da kayısı satın aldı. Ermenistan, İran ve Gürcistan da kayısı ithalatı yaptı ve 2020’de İran’dan 2 bin 726 ton, Gürcistan’dan da 7 bin 528 ton kayısı ithal etti.

Ermenistan, ayrıca 2020’de İran’dan 241 ton domates ve 1 milyon 913 bin ton civarında salatalık satın aldı.

ERMENİ HABER AJANSI