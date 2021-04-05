Ermenistan’da muhalefetten gösteri çağrısı

Ermenistan muhalefeti, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’da görüşeceği 7 Nisan’da sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan önümüzdeki Çrşamba günü Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Artsakh (Dağlık Karabağ) konusu başta olmak üzere birçok konuyu ele alacak.

Artsakh savaşında Ermeni ordusunun yenilgisinden Paşinyan’ı sorumlu tutan Ermenistan muhalefeti ise Paşinyan ile Putin’in görüşmesi sırasında Sevan şehrinde büyük bir protesto gösterisi düzenleyeceklerini duyurdu.

Muhalefet bloğunun oluşturduğu, Vatan Kurtuluş Hareketi’nin koordinatörlerinden Ishkhan Saghatelyan yaptığı açıklamada, protestoların Ermenistan’ın tüm şehirlerine yayılacağını ifade ederek, “Ordunun çürümesini durdurmak istiyor musunuz? O zaman milli ve güçlü bir devlet için kavgaya katılın” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, muhalefet bloğunun diğer temsilcileri de Ermenistan basını üzerinden mesajlar yayınlayarak bu protesto gösterilerinin ülkenin her bölgesinde sırasıyla geniş katılımlarla yapılacağını dile getirdi.

ERMENİ HABER AJANSI