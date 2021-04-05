Ermenistan Karabağ savaşında “İskender” balistik füzeleri kullandığını doğruladı

Azerbaycan, Artsakh’ta (Dağlık Karabağ) Ermenistan tarafından kullanıldığı düşünülen İskender füzelerine ait şarapnel parçaları bulunduğunu öne sürdü. Kremlin Sözcüsü Peskov, Eylül 2020’de bölgede yeniden alevlenen çatışmalarda İskender füzelerinin kullanılmadığını ifade etti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan istifa eden General Movses Hakopyan, Ermenistan Savunma Bakanlığı Askeri Kontrol Hizmetleri Başkanlığı’ndan istifa ettikten sonra, Ermeni Ordusunun Artsakh’taki eylemleri hakkında Yerevan’da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hakopyan, “Ermeni ordusu, Dağlık Karabağ’daki çatışmalar sırasında İskender füzelerini kullandı ancak nerede kullanıldığını söyleyemem,” dedi.

Rusya Devlet Başkanlığından konuyla ilgili yapılan yorumda Karabağ’daki çatışma sırasında “İskender” füzelerinin kullanılmadığı belirtilmişti.

Daha önce Paşinyan, Artsakh savaşında İskender füzelerinin yüzde 10 isabetli olduğunu, bazen patlayıp bazen patlamadığını, ihtiyaçları olduğu zaman işe yaramadığını açıklamıştı. Ancak Vladimir Putin’le görüştükten sonra Rus yapımı İskender füze sistemleri hakkında yanlış bilgilendirildiği sonucuna vardığını belirtmişti.

ERMENİ HABER AJANSI