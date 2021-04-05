Cumhurbaşkanı Tatar, tüm Hristiyan mezheplerin Paskalya yortusunu kutladı

Cumhurbaşkanı Tatar, tüm Hristiyan mezheplerin Paskalya yortusunu kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Paskalya Yortusu nedeniyle yayımladığı mesajı:

“Ülkemizde yaşayan tüm Hristiyan mezheplerinden vatandaşlarımızın ve bu inanca mensup tüm Hristiyan aleminin Paskalya yortusunu en içten dileklerimle kutluyorum. Saygı ve hoşgörü temelinde, barış ve huzur içinde yaşanacak sağlıklı ve güzel günler temennisi ile kendilerini saygıyla selamlıyorum.”

Kaynak: Cumhurbaşkanı Tatar, tüm Hristiyan mezheplerin Paskalya yortusunu kutladı