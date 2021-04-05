CHP’den skandala atama! Sabıkalı isim Bengü Kavlan’ı müdür yaptılar

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TUNA ÇAM

Bursa’da, Cumhurbaşkanı’na hakaretten yargılandığı davada görevden alınan anaokulu öğretmeni Bengü Kavlan, CHPtarafından önce ilçe sekreteri, ardından müdür yapıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir anaokulunda öğretmenlik yapan Bengü Kavlan, geçen yıl kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a açıkça Ermeni ve Yahudi” diye hakaret edince, hakkında soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırıldı.





CHP İlçe teşkilatı ise Kavlak’a sahip çıkarak, ilçe sekreteri olarak görevlendirdi. Kavlak, geçen hafta ise CHP’li Mudanya Belediye Başkanı Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz tarafından, yeni yaptırılan Zübeyde Ana Çocuk Akademisine müdür yapıldı. Akademinin açılışını da yine geçen hafta, çeşitli temaslar için Bursa’ya gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yaptı.





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Yapılan skandal görevlendirmeyle ilgili olarak CHP İnegöl İlçe Teşkilatı sosyal medya hesabından “26.03.2021 tarihinde CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılışını yaptığı Mudanya Belediyesi Zübeyde Ana Çocuk Akademisi’nde okul müdürü olarak göreve başlamıştır. Bu kutsal görevinde kendisine sonsuz başarılar diliyoruz. Layığı ile görevin üstesinden geleceğine, gelecek nesilleri bugünden aydınlatacağına şüphemiz yoktur” denildi.

https://www.sabah.com.tr/yasam/2021/04/05/chpden-skandala-atama-sabikali-isim-bengu-kavlani-mudur-yaptilar?paging=2