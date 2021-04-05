Catherine Jakubiak İliadis imzalı ‘Markella’yı Beklerken’, okurlarla buluştu

Catherine Jakubiak İliadis’in kendi yaşam öyküsünden esinlenerek yazdığı ‘Markella’yı Beklerken’, kalbinde sevgi taşıyan herkese ışık olacak bir evlat edinme ve anne oluş hikayesi olarak dikkat çekiyor.

Catherine Jakubiak İliadis imzalı ‘Markella’yı Beklerken’, Edebiyatist Yayınevi’nden çıktı. Yazarın, kendi yaşam öyküsünden esinlenerek yazdığı ‘Markella’yı Beklerken’ bir evlat edinme ve anne oluş hikayesidir. Roman’ın Karakterleri Magdalena ve Filip Evlat hasretini yüreklerinde bir gömü gibi taşırlar önce. Yıllar geçse de sönmez içlerindeki ateş. Annelik, babalık hasretiyle el ele vererek evlat edinme yolculuğuna çıkarlar. Bu yolda, sabırla örülmüş bir zeminde ilerlerken, toplumun bakış açısına, ailenin desteğine ve beklemenin sancılı yanına şahit oluyoruz. Evlat edinmek isteyen, bu yolda yürüyen, bu yola çıkmaya hazırlanan, hikâyeyi merak eden ve kalbinde sevgi taşıyan herkese ışık olacaktır.”

https://postkolik.com/edebiyat/catherine-jakubiak-Iliadis-imzali-markellayi-beklerken-okurlarla-bulustu