“Biden’in ‘soykırım’ terimini kullanması hedefimizin sonu değildir”

Yerevan Devlet Üniversitesi Doğu Araştırmaları Fakültesi Dekanı Türkolog Ruben Melkonyan, Sputnik Armenia ile ABD’nin Ermeni Soykırımı’nı tanıması ve Başkan Joe Biden’in “soykırım” terimini kullanma olasılığı hakkında konuştu.

Ruben Melkonyan’a göre, “soykırım” teriminin kullanılması, başka bir süper gücün 1915 olaylarını gerçek bir yasal adla değerlendireceği anlamına gelecektir ve yasal bir etkisi olmasa bile, yine de siyasi önemi olabilir, çünkü ABD Senatosu’ndan sonra Temsilciler Meclisi Sırasıyla o ülkenin başkanı da bir değerlendirme yapabilir.

“Her halükarda, beklentilerimiz ılımlı olmalıdır, çünkü ABD Başkanı’nın “soykırım” terimini kullanması amacımızın sonu değil, politikamızın temellerinden biridir. Türkolog verdiği demeçte, “Böyle bir ifade varsa, bunu politikamızda olabildiğince doğru kullanmaya çalışmalıyız, örneğin Amerikan yüksek öğretim sisteminde Ermeni Soykırımı konusunun öğretimini düzeltmeye çalışmalıyız.”

Melkonyan’a göre bununla belli bir alet, bir sonraki adımları atacak bir silah elde edebiliriz, ancak hevesimiz ve yaklaşımlarımız daha gerçekçi bir alanda ve daha az duygusal bir alanda olmalı çünkü duygular bir süre sonra geçecek.

“Bir diğer süper gücün, müttefikimiz Rusya’nın Ermeni Soykırımı’nı çok daha erken tanıdığını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çeşitli vesilelerle ‘soykırım’ terimini kullandığını, böylece ABD Başkanı’nın muadilinin örneğini izleyebildiğini unutmayalım” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu