Azerbaycan Dışişleri Bakanı: İsrail yapımı silahlar Karabağ zaferinde olağanüstü bir rol oynadı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İsrail toplumunun Dağlık Karabağ’daki savaş sırasında Bakü’yü samimi bir biçimde desteklediğini ifade ederek, İsrail’den alınan silahların zaferde ‘olağanüstü bir rolü’ olduğunu ifade etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Israel Hayom gazetesine demeç vererek, Tel Aviv’in, Azerbaycan ile Ermenistan arasında geçen yıl yaşanan savaştaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bayramov, “Ermenistan’ın, çatışma bölgesinden uzakta olan Gence kentine yönelik acımasız füze saldırıları sonucu zarar gören halka İsrail tarafından yapılan insani yardımı çok takdir ediyoruz” ifadelerini kullanarak, saldırılarda 33 sivilin hayatını kaybettiğini anımsattı.

‘Halihazırda İsrail ile 10’dan fazla anlaşma imzaladık’

Bakan, “Azerbaycan-İsrail ortaklığı güçlü, kapsamlı ve çok boyutlu. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişim düzeyinden memnunuz. İş birliğimizi artırmak için halihazırda 10’dan fazla anlaşma imzaladık ve 20 farklı anlaşma taslağı daha değerlendirme aşamasında. Bu anlaşmalar, ilişkilerimizin gelişmesi için iyi bir çerçeve oluşturuyor” diye konuştu.

Azerbaycan kökenli İsrail vatandaşlarının, Ermenistan tarafından düzenlenen saldırıları protesto etmek için miting düzenlediklerini ve Azerbaycan ile dayanışma içinde olduklarını vurgulayan bakan, Tel Aviv’in Bakü’ye tedarik ettiği silahlara da değindi.

‘İkili ilişkilerin güçlenmeye devam edeceğine inanıyorum’

Bayramov, “Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından İsrail’de üretilen, özellikle insansız hava araçları dahil olmak üzere yüksek teknoloji ürünü ve yüksek hassasiyetli silahlarınustaca kullanılması, Azerbaycan’ın zaferinde olağanüstü bir rol oynadı” ifadelerini kullandı.

Bakan, “Azerbaycan ile İsrail arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlenmeye ve yoğunlaşmaya devam edeceğine inanıyorum” diye ekledi.

Öte yandan Bakü’nün, İsrail ile İran arasında devam eden gerilimde arabulucu rolü oynama ihtimaline yönelik soruya Bayramov, şu yanıtı verdi:

“Orta Doğu bölgesindeki gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Her zaman barış ve güvenliğin tesisi için çağrıda bulunuyoruz. Bunun tüm bölgenin kalkınmasına ve refahına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bölgesel ve küresel düzeyde güvenlik ve iş birliğine katkıda bulunmaya daima hazırız.”

https://tr.sputniknews.com/dunya/202104051044200083-azerbaycan-disisleri-bakani-israil-yapimi-silahlar-karabag-zaferinde-olaganustu-bir-rol-oynadi/