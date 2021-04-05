Aliyev diğer Müslüman ülkelerde de Ermeni karşıtı duyguları kışkırtıyor

Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi zirvesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanının konuşmasına cevaben bir açıklama yaptı.

“Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi zirvesinde yaptığı açıklama, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması açısından oldukça endişe verici.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, sadece Azerbaycan’da değil, Türk dili konuşan ve Müslüman ülke toplumlarında da Ermeni karşıtı duyguları kışkırtmaya devam ediyor. Azeri lider bunu yaparken, Azerbaycan-Karabağ ihtilafına kasıtlı olarak etnik ve dini imalar katarak, Türk ve Müslüman dünyalarını Azerbaycan’ın özlemleri etrafında birleştirmeye çalışıyor.

Aliyev, Azerbaycan-Karabağ sorununu ve Ermeni karşıtlığını kasıtlı olarak Pan-Türkizm ve Pan-İslamcılık düzeyine aktarmakta ve bu ideolojilere aşırılık unsurları eklemektedir.

Ve bu bağlamda, Azerbaycan, Türkiye ve uluslararası teröristlerin suç ittifakının ilk ciddi jeopolitik uygulaması 27 Eylül 2020’de Artsakh Cumhuriyeti’ne karşı başlatılan geniş çaplı askeri saldırı oldu. Bunu, Ermenistan Cumhuriyeti’nin farklı bölgelerine, özellikle Syunik’e yönelik boyutsal özlemler izliyor.

“Uluslararası toplum tarafından yeterli eylemde bulunulmaması durumunda, benzer eylemler kesinlikle diğer bölgelerde gerçekleşecek ve küresel güvenlik açısından istenmeyen sonuçları olacaktır.”

Ermenistan Kamu Radyosu