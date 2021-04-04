ŞAM – Suriye’de Batı takvimini takip eden Hristiyanlar Bugün, sevgi ve barış peygamberi İsa’nın şanlı Paskalya bayramını kiliselerde ve ibadet yerlerinde dualar ve ayinlerle kutladılar.
Şam’daki Zeytun Kilisesi..
Suriye’de Batı Takvimini Takip Eden Hıristiyanlar Görkemli Paskalya Bayralmlarını Kutluyor – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA
ŞAM – Suriye’de Batı takvimini takip eden Hristiyanlar Bugün, sevgi ve barış peygamberi İsa’nın şanlı Paskalya bayramını kiliselerde ve ibadet yerlerinde dualar ve ayinlerle kutladılar.
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