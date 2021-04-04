Suriye’de Batı Takvimini Takip Eden Hıristiyanlar Görkemli Paskalya Bayralmlarını Kutluyor – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – Suriye’de Batı takvimini takip eden Hristiyanlar Bugün, sevgi ve barış peygamberi İsa’nın şanlı Paskalya bayramını kiliselerde ve ibadet yerlerinde dualar ve ayinlerle kutladılar.

Şam’daki Zeytun Kilisesi..

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