Paskalya Barış Yürüyüşleri’ne ‘Savaşsız bir dünya’ talebi damgasını vurdu

Almanya’da onlarca kentte düzenlenen geleneksel ‘Paskalya Barış Yürüyüşleri’ne binlerce barış aktivisti katıldı. Etkinliklerde “Avrupa’dan atom silahları kaldırılsın, ABD’ye askeri destek son bulsun, silah satışları durdurulsun, silah üretimi yapılan yerler dönüştürülerek yararlı ürünlerin üretilmesi sağlansın, nükleer silahların yasaklanması anlaşması imzalansın, nükleer silahlar yok edilsin” talepleri yükseldi.

BİRGÜN ALMANYA

Almanya’da geleneksel olarak Paskalya günlerinde yapılan barış etkinlikleri, pandemi döneminde de gerçekleştirildi. Almanya’nın pek çok kentinde Cuma günü başlayan barış etkinlikleri, hafta sonu da devam etti.

“Barış, çevre ve insan için silahlanmaya son!” sloganıyla düzenlenen ‘Paskalya Barış Yürüyüşleri’, 2 Nisan Cuma günü Chemnitz, Neumünster, Jagel, Jülich, Gronau’nun da aralarında olduğu kentlerde yapılan etkinliklerle başladı.

BERLİN

‘KANAPEDEN KALK, SOKAĞA ÇIK!’

Berlin’de Barış Koordinasyonu’nun çağrısıyla bir araya gelen barış aktivistleri Rosa Luxemburg Meydanı’nı doldurdu. Berlin geleneksel barış etkinliğinin sloganı “Kanapeden kalk, sokağa çık“ oldu. Mitingte Berlin Barış Koordinasyonu adına konuşan oyuncu Jutta Kausch, “Olağanüstü koşullardan geçiyoruz. Bütün insanlık Covid 19 pandemisine karşı yaşam mücadelesi veriyor. Bu gelişmeler karşısında gereken önlemler yeterince alınmıyor. Kaynakların büyük bölümü sağlık ve sosyal yaşam alanlarına aktarılmayıp silahlanma ve savaşlara ayrılıyor. Yapılan araştırmalar 25 silah şirketinin bir yıllık cirosunun Dünya’daki açlığın on yıl boyunca ortadan kalkmasına yeteceğini göstermektedir. İnsanlık için yıkım anlamına gelen silahlanma ve savaşların bir an önce son bulması için harekete geçmek zorundayız. Yaşananlar kanapelere uzanarak seyredilecek şeyler değil kanapelerden kalkıp kurulu çarkı tersine döndürme zamanıdır“ dedi. Hollanda Ekümenik Cemeati‘nden Giselher Hickel de „Dünyanın bir çok yerinde insanlar barış için ayakta. Şu anda 4000 km uzaktaki Filistin’de de insanlar bizimle aynı duygularla barış için sokakları dolduruyorlar“ diye konuştu.

Etkinlikte müzik grupları Querbeet, Die Rache der Großväter (Dedelerin intikamı) sahne aldılar. Konuşmalar ve sahne performasının ardından geleneksel Paskalya Barış Yürüyüşü (Ostermasch) başlatıldı. Berlin ile birlikte Münih, Düsseldorf, Hamburg gibi metropollerin yanısıra Ulm, Kiel gibi irili ufaklı yerleşim yerleri de barış etkinliklerine sahne oldu. Hessen eyaletinde Darmstadt, Eschborn ile Wiesbaden’in de aralarında olduğu merkezlerde başlatılan yürüyüşler Frankfurt’ta son bulacak.

MÜNİH

“SEN YAPMADIKÇA İYİ BİR ŞEY YOK!”

Münih Geschwister-Scholl-Platz‘da yapılan mitingte konuşan Die Linke (Sol Parti) Münih Belediye Meclisi Üyesi, barış aktivisti Thomas Lechner konuşmasına, farklı inançtan insanları, ateistleri ve farklı cinsel yönelimlere sahip insanları selamlayarak başladı. Barış ve özgürlüklerin hiç bir şeye feda edilemeyeceğini ifade eden Lechner “Savaşlardan ve insan ölümlerinden nemalanmak insanlık suçudur. Savaşların son bulması, dünyaya barışın hakim kılınmasını sağlamaya çalışmak bir insanlık görevidir. Bizim tek düşmanımız vardır, o da savaştır. Sen yapmadıkça iyi bir şey yok!” dedi. Yürüyüş Königsplatz’da gerçekleşen kapanış mitingiyle sona erdi.

ULM

Ulm kentindeki barış etkinliği, “Barış ve silahsızlanma için birlikte mücadele! Bir daha asla savaşma! Irkçılığa ve dışlanmaya hayır” şiarıyla yapıldı. NaturFreunde Württemberg başkanı Andreas Linsmeier, “Bilim insanları Washington’daki kıyamet saatini, geçen yıl 12 ye 2 dakikaya ayarladılar. Çünkü yeni nükleer füzeler daha da hızlı füze sistemlerine yerleştirilecek. Ve yine uzaya füzeler ve savaş başlıkları yerleştirilmesi düşünülüyor. Yüksek imha potansiyeline sahip konvansiyonel silahlar da dünya çapında artmaktadır. Kriz ve savaş bölgelerine silah ihracatı da değişmeden devam ediyor. Almanya bu kötülüklerde 5. sırayı elde etti. Bu kötülüklere seyirci kalamayız” dedi. Wilhelmsburgkaserne’de mitingle başlayan yürüyüş Sophie-Scholl-Platz’da düzenlenen mitigle sona erdi.

SİLAH SATIŞLARI DURDURULSUN TALEBİ

Barış etkinliğini düzenleyenler taleplerini şöyle sıraladılar:

* Topraklarımızda atom silahları istemiyoruz.

* ABD’nin askeri operasyonları için askeri uçak ve insansız hava araçlarına verilen desteğe derhal son verilsin.

* Ülke kaynaklarının orduya harcanmasına son verilsin.

* Avrupa Birliğinin askerileştirilmesi kabul edilemez

*Silah ihracacatı durdurulsun.

* Başka ülkelere asker ve askeri araç gönderilmesine son verilsin

* Silahsızlanma için tutarlı bir çaba gösterilsin

*Silah üretimi yapılan yerler dönüştürülerek yararlı ürünlerin üretilmesi sağlansın.

*Nükleer silahların yasaklanması anlaşması imzalansın, nükleer silahlar yok edilsin.

* Ülke gelirlerinin tümü gerçekten ihtiyaç duyulan sağlık, çevre, eğitim, sosyal ve kültürel alanlar için harcansın.

PASKALYA BARIŞ YÜRÜYÜŞLERİ: 63 YILLIK KARARLILIK

Londra’dan başlayarak tüm dünyaya yayılan Paskalya Barış Yürüyüşlerinin ilki 1958 yılında Atom Araştırmaları Merkezi önünde 10 bin barış aktivistinin toplanmasıyla başladı. Etkinliklerle dünya genelinde silahlanmaya ve savaşlara son verilmesi, anlaşmazlıkların savaş ve şiddet kullanılmadan barışçıl yöntemlerle çözülmesini gerektiği konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulmaya çalışılıyor. Almanya’da 1959 yında Paskalya günlerinde başlatılan etkinlik, her yıl aksatılmadan Almanya’nın pek çok kentinde sürdürülüyor.

BirGün Gazetesi