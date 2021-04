Papa’nın Paskalya mesajı: Pandemi döneminde hâlâ çatışmak ve silahlanmak skandaldır

Paskalya mesajında yoksullara devlet yardımı ve aşı dağıtımına vurgu yapan Papa Francis, “Pandemi hala yayılırken toplumsal ve ekonomik kriz ağır geçmeye devam ediyor, özellikle de yoksullar için. Buna rağmen askeri çatışmaların sona ermemesi ve askeri cephaneliklerin güçlendirilmesi skandaldır” dedi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Paskalya’da İtalya çapında en sıkı önlemlerin uygulandığı kırmızı bölge uygulamasına geçilirken, Vatikan’da Paskalya ayini düzenleyen Papa Francis de pandemi döneminde çatışmalara girilmesini ve silahlanma harcamaları yapılmasını ‘skandal’ diye niteledi.

Üst üste ikinci yıl Paskalya ayinini çok küçük bir toplulukla düzenlemek zorunda kalan Papa Francis, Aziz Petrus Bazilikası’nda düzenlediği ayinsin sonunda şehre ve dünyaya ‘Urbi et Orbi’ mesajında, Kovid-19 aşılarının yoksullara ulaştırılmasının hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Pope, in Easter message, slams weapons spending in time of pandemic https://t.co/FwSx3GnkPx pic.twitter.com/3u2rGOHVa1

