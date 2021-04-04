Manastır tekke oluyor

Hüseyin Şimşek

İstanbul’daki Ayasofya Müzesi’nin statüsünü camii olarak değiştiren iktidar, şimdi de Karadeniz’deki bir manastırı tekkeye çevirmek için girişimlerde bulunma kararı aldı.

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde bulunan bir manastırı “gözüne kestiren” AKP ve BBP ittifakı, bu konuda belediye meclisini harekete geçirme kararı aldı. Din görevlilerinin inzivaya çekildiği tarihi yapıları ifade eden manastırın ismini değiştirmeye hazırlanan belediye yönetimi, manastırı tekke olarak değiştirecek bir teklifi belediye meclisine sunacak. Bu konu hakkında aracılar vasıtasıyla sorularımızı yanıtlayan Çaybaşı Belediyesi’nin AKP’li Başkanı Hüseyin Semiz, böyle bir girişimlerinin olduğunu, hafta ortasına kadar konuyu resmiyete kavuşturmak istediklerini söyledi. Değişiklik önergesinin AKP ve BBP’li üyelerden oluşan belediye meclisine sunulması durumunda, kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ESKİ YÜZYILIN ALIŞKANLIĞI

HDP’li Milletvekili Garo Paylan, bu girişime tepki göstererek Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı harekete geçmeye davet etti. Bu tarz uygulamaların 21’inci yüzyıla yakışmadığını, geçmiş yüzyıldan kalma bir alışkanlık olduğunu kaydeden Paylan, yaptığı açıklamada, “Anadoluda binlerce ve kilise manastırı vardı Ermeni, Rum, Süryani halkının. Şu anda bir çoğu harabe durumda. Bizim beklentimiz, geçmişle yüzleşmektir. Bir arada yaşama kültürünün ve bu kimliklerin, varlıkların ihya edilmesi gerekiyor. İsim değişikliğine kesinlikle karşıyız” dedi.

https://www.birgun.net/haber/manastir-tekke-oluyor-340029