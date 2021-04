Kurtuluş’taki Üstün Palmie Pastanesi The Guardian’da

DUVAR – İngiliz The Guardian, İstanbul’un Kurtuluş semtinde Paskalya çöreğiyle meşhur olan Üstün Palmie Pastanesi’ni haberleştirdi. Pastanenin bugünkü sahibi olan ve 1952 yılında Bolu’dan İstanbul’a gelip Rum pasta ustası Yorgo Fotiadis’in yanında işe giren Fehmi Yıldıran’ın hikâyesinin anlatıldığı haberde, İstanbul’da yıllar içinde yaşanan değişime de dikkat çekildi. Fehmi Usta gazeteyle söyleşisinde, “Ben sadece köylü bir çocuktum. Fakat Rumlardan, eski İstanbul’u oluşturan kişilerden öğrendim. Artık bir elçiyim” dedi.

“Paskalya sözü: Bir dostluk üzerine kurulan ve İstanbul’un ayrışmaları arasında köprü kuran pastane” başlıklı haberde, ‘Hıristiyanlar tarafından kurulup şimdi Müslümanların işlettiği bir Rum pastanesinin Paskalya ruhunu hayatta tuttuğu’ belirtildi.

‘ÇOCUKKEN BOLU’DA DA PASKALYA YUMURTASI BOYUYORMUŞUZ’

Fehmi Usta, çocukken Bolu’da her ilkbaharda arkadaşlarıyla haşladıkları yumurtaları soğan kabuğuyla kırmızıya boyadıklarını hatırladığını ama bunu neden yaptıklarını bilmediğini anlattı. Şef olma hayaliyle 14 yaşında olduğu 1952’de İstanbul’a gelen Fehmi Usta, yumurtaların sırrını ‘Rumların, Ermenilerin, Yahudilerin ve Türklerin iç içe yaşadığı’ Beyoğlu’na gelip Rum pastacı Yorgo Fotiadis’in yanında çırak olarak işe girdiğinde çözmüş…

Bugün 83 yaşında olan Fehmi Usta, “Yumurta boyamanın Rumların Paskalya için İsa’nın kanını simgelemek adına yaptığı bir şey olduğunu o zaman öğrendim. Nedendir bilinmez, bunu biz de evde yapıyorduk. Yorgo’dan o kadar çok şey öğrendim ki… O benim en yakın dostumdu ve hayatımı değiştirdi” diyor. Bu dönemde Yorgo Usta’nın da spesyalitesi Paskalya çöreğiymiş…

‘ARAYA SİYASET GİRDİ, İNSANLAR DOSTTU’

Fehmi Usta, Ankara-Atina hattındaki artan gerilime ve 6-7 Eylül Pogromlarına rağmen Yorgo Fotiadis ile birlikte mutlu bir şekilde çalıştıklarını ancak Yorgo Usta’nın 1965’te sınır dışı edilen 50 bin kişiden biri olması nedeniyle bu dönemin kendileri için aniden son bulduğunu anlatıyor. Bir hafta içinde İstanbul’u terk etmek zorunda kalan Yorgo Usta, işyerini genç çırağı Fehmi Yıldıran’a satarak Atina’ya gitmiş.

Fehmi Usta, The Guardian’a gözleri dolarak o günleri şöyle anlatıyor: “Çok belirsiz ve zor bir zamandı. Gitmek zorunda kalan o kadar çok arkadaşımı kaybettim ki… Konu sadece siyasetti. Araya siyaset girdi. İnsanlar ve dostlar arasında bir düşmanlık yoktu.”

İkili arasındaki dostluk ise Fotiadis’in 1996’daki ölümüne dek sürmüş; iki dost, birbirlerini birkaç kez ziyaret de etmiş.

‘MÜSLÜMAN BİR AİLEYİZ AMA HIRİSTİYANLAR ÖMÜR BOYU DOSTUMUZ’

Üstün Palmie Pastanesi 2005’ten bu yana Kurtuluş’ta bulunuyor. Pastaneyi artık aktif olarak işleten kişiler, Fehmi Usta’nın kızı Hülya ve onun kayınbiraderi. Hülya Yıldıran, babasının bugünlerde pandemi nedeniyle dükkana daha az gelebildiğini ama sık sık müşterilerini sorduğunu anlatıyor, “Biz Müslüman bir aileyiz ama Hıristiyan cemaati ömür boyu dostumuz. Birlikte büyüdük. Sayıları azaldı ama biz onlar için her zaman buradayız. Bunun bir parçasıyız” diyor.

Bugün Patrikhane ve birçok kilise ile okula özellikle de Paskalya’da çörek satan Üstün Palmie Pastanesi’nin müşterileri arasında çok sayıda Müslüman da var. Pastanenin çöreklerinin sırrının ise Yunanistan’dan gerçek sakız getiren az yerden biri olmasından kaynaklandığı belirtiliyor… (DIŞ HABERLER)

