İskenderun’da, korona gölgesinde hüzünlü Paskalya!

Hıristiyanlar tarafından İsa Mesih’in Diriliş Bayramı olarak kabul edilen Paskalya Bayramı tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi’nde cemaatin katılımı olmadan buruk bir şekilde kutlandı.

Hatay Ermeni Kiliseleri Din Görevlisi Avedis Tabaşyan öncülüğünde, okuyucular Yusuf Tabaş, Yuhanna Tabaş, Davud Saraçoğlu ve Minas Tabaş tarafından okunan dua ve ilahilerle gerçekleşen ayinde, mumlar virüs salgınının biran önce sona ermesi dileğiyle, sağlık için yakıldı.

Pandeminin sona ermesi ve bayramları eskiden olduğu gibi sevinç içerisinde birlikte kutlayabilme temennisiyle ayinde kısa bir vaaz veren Avedis Tabaşyan, “Bayramlar bizleri bir arada tutan sevgi ve kardeşlik bağlarının güçlendiği önemli zamanlardır. İki yıldan bu yana dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla bayramlarımızı cemaatimiz olmadan buruk bir şekilde kutluyoruz. Rab Hisus’tan dileğimiz bu virüs salgını biran önce sona ersin ve birlik ve beraberliğimizi simgeleyen kardeşlik bağlarımızı güçlendiren bayramlarımızı sevinç içerisinde kutlayabilelim” dedi.

Verilen vaazın ardından Kasadetli II. Sağak Maşalyan’ın Surp Zadik bayramı için cemaate yolladığı kutlama mesajı Hatay Ermeni Kiliseleri Din Görevlisi Avedis Tabaşyan tarafından okundu. Kasadetli II. Sağak mesajında, “Kutsal Diriliş Yortusu vesilesiyle, Mesih’ten bizlere miras kalan sevgiyle, İmanımızda derinleşerek, ümidimizde tazelenerek, sevgide kuvvetlenerek Ölülerden Dirilen Kurtarıcının aydınlık yolundan ilerlemeye devam edelim. Rab’bin görkemli Dirilişinin coşkusuyla cesaretlenen bizler, bugün bir kez daha birbirimizi kutlu müjdenin sözleriyle selamlayalım; Mesih ölülerden dirildi! Mesih’in dirilişi kutludur!” sözlerine yer verdi.

Gerçekleştirilen Surp Zadik ‘Pasklaya Bayramı’ ayini ekmek, su ve tuzun kutsanmasıyla son buldu.

https://sozgazetesi.com.tr/2021/04/04/iskenderunda-korona-golgesinde-huzunlu-paskalya/