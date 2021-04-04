İ̇lçede Yaşayan Tek Ermeni’yi, Paskalya Bayramı’nda Müslümanlar Yalnız Bırakmadı

MARDİN’in Derik ilçesindeki yaşayan tek Ermeni olan Zekeriya Sabuncu’yu (64), Müslüman komşuları Paskalya Bayramı’nda yalnız bırakmayarak birlikte kutlama…

MARDİN’in Derik ilçesindeki yaşayan tek Ermeni olan Zekeriya Sabuncu’yu (64), Müslüman komşuları Paskalya Bayramı’nda yalnız bırakmayarak birlikte kutlama yaptı. Sabuncu, her yıl Derik ilçesindeki 371 yıllık tarihi Surp Kevork Ermeni kilisesinde çan çalarak, mum yakıp, dua ettiğini ve Paskalya Bayramı’nı tek başına kutladığını söyledi.

Derik ilçesinde doğan Ermeni asıllı Zekeriya Sabuncu, yaklaşık 40 yıl önce İstanbul’a göç etti. 8 yıl önce Zekeriya Sabuncu, mesleği olan sabun üretimini sürdürmek ve atıl durumda olan tarlalarını işlemek için, ailesini İstanbul’da bırakıp, memleketi Mardin’in Derik ilçesine geri döndü.

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Sabuncu, memleketine döndüğünden beri, her yıl Paskalya Bayramı’nı tek başına kutluyor. Sabuncu, ilçedeki tek Ermeni olduğu için, 371 yıllık tarihi Surp Kevork Ermeni Kilisesi’ne gider, çanı kendisi çalar, mum yakar ve dua ederek, Paskalya Bayramı’nı kutlardı. Bu yıl da Sabuncu’nun Paskalya Bayramı’nı tek başına kutlayacağını duyan Müslüman komşuları kiliseye gelerek, Sabuncu’yu yalnız bırakmadı. Ermeni Zekeriya Sabuncu, bayram vesilesiyle kendisini yalnız bırakmayan Müslüman komşularına haşlanmış yumurta, şeker ve tatlı ekmek ikramında bulundu.

BİRLİKTE DUA ETTİLER

Bayram nedeniyle duygularını dile getiren Zekeriya Sabuncu, “Derik Ermenilerindenim. Pandemi döneminde İstanbul’a bayram ziyaretine gidemedim. Bu sene 50 günlük Paskalya orucundan sonra, kiliseye geldim. Geçen yıl yalnız başıma kutlamıştım. Bu sene, hemşehrilerim beni yalnız bırakmadı. Duyarlılıkları beni mutlu etti. Kilisede bana katıldılar, eşlik ettiler. Birlikte dua ettik. Beni yalnız bırakmayan hemşehrilerime teşekkür ederim. Allah nice sağlıklı, mutlu bayramlar nasip etsin” dedi.

Zekeriya Sabuncu’yu böyle bir günde yalnız bırakmayan mahalleli Naime Kızılay ise, “Tüm Hıristiyan aleminin Paskalya Bayramı’nı kutluyorum. Derik’te tek Hıristiyan olan Zekeriya Bey’in bayramını kutlamak için buradayız. Aile olarak, onu yalnız bırakmak istemedik. Din ayrımının olmadığı bir yerde yaşıyoruz. Biz de bu desteğimizi göstermek istedik” diye konuştu.

Başka bir mahalle sakini olan Abdurrahman Kızılay da, şunlar söyledi:

“Bugün Paskalya Bayramı. Ermeni dostlarımız için kutsal bir gün. Derik’te tek Ermeni olan Zekeriya arkadaşımızın bu mübarek gününde, kendisini yalnız bırakmamak için, ailece kiliseye ziyaretine geldik. Birlikte dua okuduk.”

Kaynak: İ̇lçede Yaşayan Tek Ermeni’yi, Paskalya Bayramı’nda Müslümanlar Yalnız Bırakmadı