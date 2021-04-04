HDP: Hristiyanların Paskalya Yortusu’nu en içten dileklerimizle kutluyoruz

‘Hristiyan aleminin Paskalya Yortusu’nun, halklar arasındaki dayanışmayı geliştirip, pekiştirmesini diliyoruz.’

Paskalya Yortusu’nu kutlayan HDP Halklar ve İnançlar Komisyonu, duaların sağlık, barış ve özgürlüğe vesile olması temennisinde bulundu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Halklar ve İnançlar Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları, Hristiyanların Paskalya Yortusu’nu yazılı açıklamayla kutladı. Açıklamada, “Dünyadaki bütün halkların ve inançların eşitliğini, aynı zamanda kardeşliği de getireceğine olan inancımızla; Hristiyan aleminin Paskalya Yortusu’nun, halklar arasındaki dayanışmayı geliştirip, pekiştirmesini diliyoruz” denildi.

BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK TEMENNİSİ

Edilen duaların sağlığı, barışı ve özgürlüğü, tokuşturulan yumurtaların doğayı ve yeni yaşamı var etmesi temennisinde bulunulan açıklamada, Türkiye’nin barış, kardeşlik, adalet ve özgürlüğün hüküm sürdüğü, tüm halk ve inanç gruplarının güvenli toprakları olması umut edildiği kaydedildi. Eşit koşullarda eşit yurttaşlar olarak bir arada özgürce yaşanılacak bir coğrafya için mücadele verildiğine dikkat çekilen açıklamada, “7 haftalık perhiz döneminden sonra Paskalya yani Doğuş Yortusu’nu kutlayan tüm Hristiyan yurttaşların bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz” ifadeleri kullanıldı. (Mezopotamya Ajansı)

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