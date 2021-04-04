Definecilerin hedefindeki Van Kalesi kaderine terk edildi

UNESCO’nun Geçici Dünya Miras Listesi’ne giren Van Kalesi ve çevresindeki tarihi yapılar define arayan kişilerce tahrip edildi. Kalenin betonla restore edilen bölümlerinde çökmeler yaşandı.

Urartular döneminde inşa edilen ve bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan Van Kalesi ve etrafındaki tarihi yapılar kaderine terk edilmiş durumda. 2016 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) “Geçici Dünya Miras Listesi’ne giren kale ve tarihi yapılar hem define arayan kişiler tarafından tahrip ediliyor hem de çöplerle kirletiliyor.

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği kale ve tarihi yapılar, 2010 yılında Kültür Bakanlığı tarafından 2 milyon TL harcanarak restore edildi. Ancak söz konusu restorasyon sonrası kale eski dokusunu kaybetti. Kalenin betonla restore edilen bölümlerinde yıllar sonra çökmeler meydana geldi. Bunun yanı sıra son yıllarda kalenin birçok yeri define arayan kişiler tarafından tahrip edildi. Özellikle güney kısmında yoğunlaşan ve derinliği 3 metreyi bulan kazılar nedeniyle kalenin birçok bölümü zarar görmüş durumda.

TAŞLAR DÖKÜLÜYOR

Yine kalenin güney yakasında yer alan ve “Eski Van Şehri” olarak adlandırılan bölgedeki tarihi yapılar da yıkılmaya yüz tutmuş durumda. Ulu Camii başta olmak üzere birçok yapının taşları tek tek dökülüyor. Söz konusu duruma karşı herhangi bir önlem alınmazken, yetkililer sadece dökülen taşları belli bir alanda toplamakla yetiniyor.

Kale ve tarihi yapıların bulunduğu bölgedeki başlıca sorunların başında ise kirlilik geliyor. Kalenin neredeyse her noktası, ziyaretçiler tarafından yerlere atılan maske, plastik su petleri, alkol şişeleri, çekirdek kabukları ve poşetlerle kirletiliyor. Kimi yerlerde kötü kokuların yükselmesine neden olan çöpler ise toplanmıyor.

Bunun yanı sıra kalenin duvarları ve tarihi yapılar üzerindeki yazılamalar ise her geçen gün daha da artıyor. (Van/MA)

Evrensel Gazetesi