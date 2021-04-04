Bir arada olamasak da bayram heyecanımız var!

Hatay Valisi Rahmi Doğan, yayınladığı mesajda Hatay’ın kültür mozaiğinin ayrılmaz bir parçası olan Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı’nı kutladı. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler dolayısıyla bayramları bir arada kutlanamıyor olmanın burukluğu yaşansa da Vali Doğan, yeniden bir araya gelerek, güzel günlerin birlikte paylaşılacağına olan inancını dile getirdi.

Vali Doğan mesajında şu ifadelere yer verdi; “Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan sevgi, hoşgörü ve kardeşlik kenti Hatay’ın kültür mozaiğinin ayrılmaz bir parçası olan Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramı coşkusunu en samimi duygularımla kutlamaktayım. Bu yıl, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına karşı aldığımız önlemler dolayısıyla bayramları bir arada kutlayamıyor olmanın burukluğunu yaşasak da, inanıyoruz ki, bu günler geçecek ve bizler, sağlıklı ve mutlu günlerde yeniden bir araya gelerek, güzel günlerimizi paylaşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, bugüne kadar ilimizde hiçbir ayrım gözetmeden yüzyıllardır bu topraklarda bir arada barış ve kardeşlik içerisinde yaşadığımız Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramını kutluyor, birlik, beraberlik, sağlıklı ve huzur dolu günler diliyorum.”

https://sozgazetesi.com.tr/2021/04/04/bir-arada-olamasak-da-bayram-heyecanimiz-var/