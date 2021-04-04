Agos çeyrek asrı devirdi

HABER MERKEZİ – Kurucuları arasında Hrant Dink’in de bulunduğu Agos gazetesi 25 yaşında.
5 Nisan 1996 tarihinde ilk sayısını yayımlayan Agos gazetesi, 25 yaşını doldurdu.
Türkçe-Ermenice olarak yayımlanan Agos gazetesi, gazeteci Hrant Dink ve bir grup arkadaşı tarafından, Türkiyeli Ermenilerin sorunlarını kamuoyuna anlatmak amacıyla kurulmuştu.
Cumhuriyet döneminin Türkçe-Ermenice olarak yayımlanan ilk gazetesi olan Agos, demokratikleşme, azınlık hakları, geçmişle yüzleşme, Türkiye’deki çoğulculuğun korunması ve geliştirilmesi konularını merkeze alan bir yayın çizgisine sahip.
Türkiye Ermeni toplumunun içinden çıkan bir gazete olarak Agos, özgür bir tartışma platformu işlevi de görüyor.
Yayın hayatında çeyrek asrı geride bırakan Agos’un son sayısının manşetinde “Vakıflar ‘beklemeyi’ seçti” haberine yer verilirken, Agos’un ilk yıllarına dair Anna Turay ve Pakrat Estukyan’ın kaleminden bir yazı da yedinci sayfada yer alıyor.
İlk yorum yapan siz olun