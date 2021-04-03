Bakan ve TSK Komutasının Gökçeada’ya ilk ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gökçeada’da ‘Rüzgâr Alayı’ olarak bilinen komando birliğinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Gökçeada’ya dün gitti. Ziyaret, Gökçeada tarihinde Milli Savunma Bakanı ve Komuta Kademesi tarafından yapılan ilk ziyaret. Heyet ziyarette, burada yaşayan Rum Cemaati ile de bir araya geldi. Müftü Celal Atasoy, Metropolit Kyrillos Sykis ile Rum Lisesi Müdürü İoakim Kamburopulos ile görüşen Akar, “Vatandaşlık anlayışımız bellidir. Bu konuda hiçbir ayrım söz konusu değil” dedi.

Hürriyet Gazetesi