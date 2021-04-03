ԶԵԿՈՅՑ Ի ՄԱՍԻՆ Ս. ԶԱՏԿԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹԵԱՆՑ / SURP ZADİG (DİRİLİŞ) YORTUSU KABULLERİ HAKKINDA PATRİKLİK BİLDİRİSİ (TR⇓)

Այսու, կու գանք մերազն հաւատացեալ ժողովուրդի ուշադրութեան յանձնել, թէ պաշտօնական մարմիններու ցուցմունքներուն զուգահեռ Ս. Զատկի առթիւ եղած են հետեւեալ տնօրինումները.
ա. Նկատի ունենալով համավարակի միջոցառումները, 4 Ապրիլ 2021, Կիրակիի համայնքային շնորհաւորութիւնները զանց առնուած են։
բ. Յիշատակ մեռելոցի առթիւ 5 Ապրիլ 2021, Երկուշաբթի, ժամը 11.00էն սկսեալ բաց են մեր գերեզմանատուները՝ գերեզմանօրհնէքի համար։ Իսկ Ընդհանուր Հոգեհանգստեան Կարգը կը կատարուի 13.00-ին։
գ. Նկատի ունենալով համավարակի միջոցառումները, Քոյր Եկեղեցիներու ու քաղաքական գործիչներու շնորհաւորութիւնները զանց առնուած են։
դ. Նկատի ունենալով համավարակի միջոցառումները, 6 Ապրիլ 2021, Երեքշաբթիի Տիկնանց Յանձնախումբերու շնորհաւորութիւնները զանց առնուած են։
ԴԻՒԱՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԵԱՆ
——————-
Resmi makamların önerileri doğrultusunda Surp Zadig (Diriliş) Yortusu münasebetiyle yapılan ve aşağıda belirtilmiş düzenlemeler cemaatimizin dikkatine sunulur:
1. Pandemi Şartları dikkate alınarak 4 Nisan 2021, Pazar günkü Cemaat üyelerinin bayramlaşması etkinliği iptal edilmiştir.
2. «Merelots» münasebetiyle 5 Nisan 2021, Pazartesi günü mezarlıklarımız saat 11.00’den itibaren kabir ziyaretine açık olacaktır. Mezarlıklarımızda defnedilmiş Rab’de uyuyanların ruhlarının esenliği için tören saat 13.00’de yapılacaktır.
3. Pandemi Şartları dikkate alınarak, Kardeş Kiliseler’in ve Siyasi Temsilciler’in bayram tebriklerini kabul etkinliği iptal edilmiştir.
4. Pandemi Şartları dikkate alınarak 6 Nisan 2021, Salı günkü Cemaatimiz Kadın Kolları’nın bayram tebriklerini kabul etkinliği iptal edilmiştir.
PATRİKLİK SEKRETERYASI
Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate
Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/
İlk yorum yapan siz olun