Soykırımsız ilişki – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan’ın soykırımın uluslararası tanınmasından vazgeçmeden Türkiye ile ilişki kurması, imkansızdır

Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde kıdemli araştırmacı olan Victor Nadein-Raski’ye göre, Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi için Ankara’nın muhtemelen Erivan’ın Ermeni Soykırımı’nın uluslararası tanınma gündeminden vazgeçmesini beklediğini belirtmektedir.

Türkolog’a göre genel olarak son savaştan sonra bölgesel iletişim engelinin kaldırılması nedeniyle, bölgedeki durum oldukça karmaşık ve çok katmanlıdır.

Ankara’nın, Adriyatik’ten Pasifik Okyanusu’na kadar yaymaya çalıştığı Büyük Turan ideolojisine, Türkiye’nin etkisi altındaki Azerbaycan’ın paralel bağlılığını da bu açıdan bir başka sorundur.

Ayrıca, Pan-Türkizm programlarına giden yolda Ermenistan bir engel olmaya devam etmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu