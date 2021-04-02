Rosatom ve Ermeni Nükleer Santrali yönetimi Metsamor santralinin modernleştirme sürecini ele aldı

Ermeni Nükller Santrali’nde santralin yönetimi ve ‘Rosatom servisi’ şirketinin temsilcileriyle iş görüşmesi gerçeleştirildi. Rus heyetinin başında ‘Rosatom servis’ şirketinin müdürü Yevgeni Salkov vardı. Görüşmeye Ermenistan Nükleer Güvenliği Ayarlama Komitesi ve ‘Hayatom’ Enstitüsü de katılıyordu.

Nükller Santrali’nden aktarılan bilgilere göre görüşmede Metsamor Nükleer Santrali’nin modernleştirilmesine yönelik çalışmaları ele alındı. Bu çalışmalar tedbir amaçlı yenileme 2021 planı sırasında gerçekleştirilecek.

Öngörülen tüm çalışmaların sona erdikten sonra 2026 yılına kadar Metsamor Nükleer Santrali’nin faaliyetini uzatmaya karar verilecektir.

Modernleştirme anlaşması kapsamında yürütülen çalışmaların organizasyonu ‘Rosatom’ şirketi gerçekleştiriyor.

Şirketin müdürü Yevgeni Salkom konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu sene santralde moderneltirme ve güvenliğin arttırılmasına yönelik son çalışmaları yapılacak. Ermenistan daha verimli bir Nükleer Santarline sahip olacak, onun güvenliği ise uluslararası tüm kriterlere uygun hale getirilecek.”

ERMENİ HABER AJANSI