Polonya’lı film yönetmenleri ve yapımcılar Ermenistan’da film çekimleri gerçekleştirmek istiyorlar

Polonya’nın Ermenistan Büyükelçi Yardımcısı Kristof Barchak Ermenistan Milli Film Merkezi’nde düzenlenen görüşme sırasında Polonya’lı yönetmen ve yapıcıların Ermenistan’da filme çekme konusunda meraklı ve mümkün olduğu halde hemen işbirliğe hazır olduklarını dile getirdi.

Onun sözlerine göre Polonya’da insanlar Ermenistan’daki olaylara büyük ilgi gösteriyor ve çok farklı, değişik alanlarda işbirliğe hazırdırlar.

Ermenistan Milli Film Merkezi Müdürü Şuşanik Mirzakhanyan Polonya’lı sanatçıların bu fikrini takdirle karşıladığını ifade ederek hem Polonya, hem de Ermenistan’ın EURIMAGES Fonuna üye olduklarını, dolayısıyla maddi destek konusunda da bir imkanın var olduğunu belirtti. Bu ikili film üretimi geliştirmek açısından bir fırsat olarak değerlendirdi.

Görüşmede Ermenistan Milli Film Merkezi’nin müdürü Büyükelçi Yardımcısı’na 2018 yılından itibaren Polonya’yı temsil eden ‘Fixafilm’ şirketiyle Film Merkezi arasında filmlerin yenileme alanında oluşan işbirliğini anlattı.

Bu işbirliği kapsamında Sergey Parajanov’un ‘Hakob Hovnatanyan’ belgeseli ve ‘Narın rengi’ filminden yayınlanmayan kesimlerin yenilenmesi gerçekleştirildi ve Roterdam Film Festivaline sunuldu.

Taraflar aynı zamanda Ermeni ve Polonya’lı sanatçıların ortak görüşmeleri için online bir platform oluşturma konusunda anlaşmaya vardılar.

ERMENİ HABER AJANSI