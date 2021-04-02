İşimiz aşıya kaldı

Ahmet Hakan

Vaka sayısı açısından…

Avrupa birincisiyiz.

Dünyada dördüncüyüz.

40 binleri geçmiş durumdayız.

Varyantlar kaplamış her bir yanımızı.

En çok da İngiliz varyantı.

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Durduramıyoruz.

Durdurabileceğimize dair bir umut da yok.

Tam kapanma kararı alınamıyor haklı olarak.

Yarı kapanmadan ise sonuç alınamıyor.

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Artık tek bir çıkar yol kalmış durumda: Toplumun yüzde 75’ini aşılamak.

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Çin, Alman, Rus…

Nereden hangi aşıyı buluyorsak bulup…

Haziran sonuna kadar yüzde 75’i aşılamalı ve adına “toplumsal bağışıklık”denilen o ideale ulaşmalıyız.

Yoksa halimiz harap.

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Haziran sonuna kadar yeterli aşıyı bulup buluşturmak…

Şu dakikadan itibaren Fahrettin Koca Bey’in omzundaki ağır yük budur.

MEHMET CEYHAN HOCA NEDEN PEK SEVİLMİYOR

Çünkü eyyamcı değil.

Çünkü acı gerçekleri söylemekten çekinmiyor.

Çünkü söylediklerini eğip bükmüyor.

Çünkü doğruya doğru, eğriye eğri diyor.

Çünkü iktidar ya da muhalefet taraftarı değil, doğrunun tarafı.

Çünkü bıkmadan, usanmadan uyarıyor.

Çünkü pembe hayaller kurdurmuyor.

Çünkü ciddiyetini hiç kaybetmiyor.

Çünkü yaklaşan felaketleri önceden haber veriyor.

Çünkü bilimsel yaklaşımdan zerre ödün vermiyor.

Çünkü böyle adamları sevmezler bizim buralarda.



COŞKUN BEY, KIZINIZI RAHAT BIRAKIN LÜTFEN

COŞKUN Sabah, yine kızının kıyafet tarzıyla ilgili konuşmuş.

Demiş ki:

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“Batı’ya göre modern babayım. Kordon’da gezerken mini şortla dolaştırırım. Ama o mini şortu Mardin’de, Urfa’da giydirmem”.

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Üç şey soracağım ortaya:

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BİR: “Dolaştırırım” ya da “Giydirmem” kelimeleri çok kulak tırmalıyor mu?

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İKİ: Kızının nerede nasıl giyineceğiyle ilgili sürekli ahkam kesen bir babanın, kızının kıyafetini belirleme ehliyeti olabilir mi?

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ÜÇ: Coşkun Sabah’ın kızı, “Yeter artık baba” diye acaba ne zaman patlayacak?

FARK YOK, SEVGİ VAR

BRAND İletişim ve TODEV Otizm Vakfı’nın düzenlediği fotoğraf sergisine “Fark yok, sevgi var” adı verilmiş.

Otistik çocuklarımız, portre fotoğrafları çektiler.

Ve bu fotoğraflar, bugün saat 14.00’ten itibaren Zorlu PSM Meydanı’nda sergilenecek.

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Ben de bu projede yer aldım.

Olduğumdan çok daha iyi göründüğüm fotoğrafımı sekiz yaşındaki dünya harikası Yusuf Cemil Aygün çekti. Yusuf Cemil’le kafalarımız çok uyuştu. İyi anlaştık. Belki de bu yüzden bana biraz torpil yaptı.

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Bir fırsat bulup bu sergiye bir uğrayın derim.

GEÇMİŞ OLSUN LATİF

HÜRRİYET’İN usta çizeri Latif Demirci, rahatsızlığı nedeniyle karikatürlerine bir süre ara vermek durumunda kaldı.

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Son dönemde olağanüstü gözlem gücüyle harika karikatürler çizen Latif’i, bu kısa arada bile çok ama çok özleyeceğiz.

En büyük temennimiz:

Bir an önce iyileşmesi ve çizgilerine bir an önce kavuşmamız.

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Geçmiş olsun Latif… Çok geçmiş olsun.

PASKALYA KUTLAYANLARA ÖZEL İZİN VERİLSİN

BU pazar Hıristiyanların Paskalya bayramı.

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Bir teklifim var:

Ülkemizde paskalya kutlayacak olan vatandaşlarımız, bu pazar kısıtlamalardan muaf tutulsalar…

Ve bayramlarını kutlasalar…

Nasıl olur?

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Hem ecdada yakışır tutum almak hem de inançlara saygılı olmak adına…

Yetkililerimizden bu konuda bir adım bekliyoruz.



YOK ARTIK! BU HAKARET DEĞİLSE HAKARET NEDİR?

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun’a sosyal medyada ağır bir hakarette bulunulmuş.

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“İslam’la ilgileri yok bu aç köpeklerin” falan türü bir ifade.

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Fatmanur Altun da mahkemeye gitmiş.

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Ve karar:

“Bu ifade hakaret değil. Sanığın beraatine…”

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Hâkim, bununla da yetinmemiş.

Söz konusu ifadeyle ilgili olarak “Olgusal temeli var” falan diyerek…

Hakarete resmen ve alenen iştirak etmiş.

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Yargı, kimin elindeydi? Aloooo! Bir ses verin hele… Bu yargı değil miydi “AKP yargısı” dediğiniz? Aloooo! Ses yok mu ses?

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/isimiz-asiya-kaldi-41777979?sessionid=3