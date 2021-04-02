İoannis’in yaşam uçuşu

HASAN AY

Gökçeada Rum Lisesi’nde öğretmen olan Yunan vatandaşı İoannis Kutidis koronadan solunum güçlüğü çekmeye başladı. Feribotlar çalışmayınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca helikopterle Çanakkale’ye götürülerek yoğun bakıma alındı

Çanakkale Gökçeada’da kıyının iki yakasına da dokunan müthiş bir sağlık operasyonu gerçekleştirildi.

Gökçeada’daki Rum Lisesi’nde yaklaşık 1 yıldır matematik öğretmeni olarak görev yapan 62 yaşındaki Yunanistan vatandaşı İoannis Kutidis, yaklaşık 10 gün önce koronavirüs hastalığına yakalandı. İlk önce Gökçeada’daki evinde tedavi gören Kutidis, durumu kötüye gidince adadaki hastaneye kaldırıldı. Bu sırada, aynı okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan eşi Eleftheria Alexiadou da hastalığa yakalandı.

Önceki gün Kutidis’in solunum güçlüğü çekmesi üzerine adadaki doktorlar daha kapsamlı bir tedavi için Çanakkale’ye sevk edilmesine karar verdi. Ancak, hava muhalefeti nedeniyle feribotlar çalışmadı. Çanakkale’deki ambulans helikopterin havalanmasının da riskli olduğu düşünülerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na durum bildirildi.

ÖZEL KIYAFETLERLE TAHLİYE

Solunum güçlüğü çeken Kutidis, özel kıyafetler ve ekipmanlar kullanan görevliler tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopterle Çanakkale’ye götürüldü. Kutidis’in, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alınarak tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kutidis’in, Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmalar çerçevesinde Gökçeada’da yaklaşık 1 yıldır matematik öğretmenliği yaptığı belirtildi.

Sabah Gazetesi