Futbol ve siyaset – Ermenistan Kamu Radyosu

Futbol ve ulusların kendi kaderini tayin etmesi

Bakü, Ermenistan-Romanya (3: 2) Dünya Kupası eleme karşılaşması sırasında stadyumda bulunan Artsakh bayrağı (sözde “ayrılıkçı rejim bayrağı”) için FIFA’ya başvuracak.

“Katalonya İçin Birlikte” partisinin, Dünya Kupası ön eleme turunun İspanya-Kosova maçının yayınlanmasıyla ilgili olarak devlet TVE’sinden açıklama talep ettiği öğrenildi.

TV kanalı Kosova ismini kos olarak kısaltılmış ve küçük harflerle, İspanya’nıın kısa ismini ise büyük harflerle ESP olarak yazmıştı.

Parti üyesi Mariam Nogueras, “İspanyol hükümetinin hoşuna gitsin ya da gitmesin, Kosova özgür ve bağımsız bir devlettir ve ona o şekilde davranılması gerekir”,- dedi.

İspanya, Kosova’nın bağımsızlığını tanımayan 5 AB ülkesinden biridir. “Katalonya İçin Birlikte” partisi, Katalonya’nın İspanya’dan tam bağımsızlığından yanadır.

Ulusların kendi kaderini tayin etme sorununda futboldan iki zıt örnek. Acaba “Azerbaycan” İspanya’yı affederse FIFA’nın tepkisi ne olur?

Ermenistan Kamu Radyosu