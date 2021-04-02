Dink Ailesi avukatları karara itiraz etti

Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink Cinayeti Davası’nda karar geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. Kararı hatalı ve eksik bulduklarını belirten Dink Ailesi avukatları 1 Nisan tarihinde karara itiraz etti.

Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink Cinayeti Davası’nda 14. ğgır Ceza Mahkemesi kararını geçtiğimiz hafta açıklamıştı. Dink Ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada karara itiraz edeceklerini söylemişti.

Dink Ailesi avukatları 1 Nisan 2021 Perşembe günü karara itiraz ettiler ve itiraz dilekçelerini İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne sunulmak üzere 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne teslim ettiler.

Avukatlar dilekçede

“İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 26.03.2021 tarihli duruşmada, cezalandırılmalarına karar verilmesi gereken sanıkların bir kısmının beraatine ve bir kısmı hakkındaki davanın zamanaşımı nedeni ile düşürülmesine ilişkin karar verilmesi, sanıkların bir kısmı hakkında düşük cezalara hükmedilmiş olması ve yanı sıra yargılama esnasında toplanmasını talep ettiğimiz delillerin tamamı toplanmadan karar verilmiş olması nedenleri ile İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi kararı hatalı ve hukuka aykırı olmuştur” dediler.

Avukatlar dilekçede “İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2016/32 E. numaralı dava dosyasında oluşturulan 26.03.2021 tarihli karara yönelik bir bütün olarak temyiz/istinaf talebinde bulunmaktayız” ifadesine yer verdiler.

Avukatlar bundan önceki temyiz süreçlerinin tümünün Yargıtay’da görüldüğünü belirterek tüm sanıklar hakkında kanun yolu incelemesinin Yargıtay’da yapılması gerektiğine de dikkat çektiler.

Dink Ailesi avukatları dilekçede ayrıca “İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararının tarafımıza tebliğ edilmesi sonrası yasa yoluna başvuru gerekçelerimiz ayrıntılı olarak tarafımızdan beyan edilecektir” ifadesine yer verdiler.

Agos