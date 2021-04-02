Can Azerbaycan’a kimlikle seyahat başladı

CEVDET ÖZDEMİR

Türkiye ile Azerbaycan vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerinde kimlikle seyahat imkanı tanıyan protokolünün yürürlüğe girmesi ile ülke arasında kimlikle seyahat dönemi dün başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Bugünden itibaren Can Azerbaycan’la seyahatler artık sadece kimlik kartıyla mümkün. Tüm engeller kalkıyor, kardeşliğimiz daha da güçleniyor” mesajı paylaştı.

Uygulamanın başlamasının ardından THY’nin tarifeli seferiyle Bakü’den İstanbul Havalimanı’na gelen ilk uçaktaki yolcular uygulamanın başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İstanbul üzerinden transit olarak başka ülkelere gidecekleri için pasaportla İstanbul’a giriş yapan yolculardan Lale Aliyeva “Biz bir millet iki devletiz. Onun için aramızda pasaport olmamalı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Biz onu ve bütün Türk halkını çok seviyoruz” dedi.

Leyla Hanifeyeva, uygulamanın başlamasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek “Türkiye, İstanbul benim ikinci evim. Çünkü ben burada eğitim aldım. Burada yaşadım. Pasaporta gerek olmadan kimlik göstererek giriş yapacak olmamız işlemleri hızlandıracak. Sık sık geliyorum. Bizim için kolaylık oldu. Böyle daha iyi olacak. Tüm Azeriler Türkiye’yi çok seviyoruz” diye konuştu. Azer Gasimov ise “Çok memnunuz. Biz tek millet iki devletiz. Arzu ederiz ki tek millet tek devlet olalım. Çok memnunuz. Şimdi pasaportumla geldim. İstanbul üzerinden başka ülkeye gideceğim” dedi.

90 GÜN VİZESİZ SEYAHAT

İki ülke vatandaşları, yeni tip çipli kimlik kartlarını kullanarak diğerinin ülkesine 90 gün kalış süreli vizesiz turistik seyahat gerçekleştirebiliyor. Azerbaycan vatandaşlarına Türkiye’ye girişlerinde, Türk vatandaşlarına ise Türkiye’den çıkışlarında, iki dilli “Giriş-Çıkış Formu” üzerine giriş-çıkış damgaları tatbik edilerek verilecek. Her iki ülke vatandaşları bu belgeyi Türkiye’de ve Azerbaycan’da bulundukları süre içerisinde beraberinde taşıyacak.

Sabah Gazetesi