biamag’da bu hafta

Baharı renkli bir içerikle karşılıyoruz. Tarih, sinema, sergi, kitap, isyan, göç günlükleri ve bol bol da müzik var bu hafta biamag’da. Bir de varlığına iyice alıştığımız koronavirüsle hayat.

Ayşegül Özbek’in editörlüğünde hazırlanan biamag’da bu hafta okuyacaklarınız…

Selay Dalaklı, bir yılı aşkın süredir hayatımızda olan koronavirüs salgınının yeme-içme alışkanlıklarımızı ve kilomuzu nasıl etkilediğini yazdı: “Pandemi ve yemek: İlişki durumu karışık.”

Evrim Kepenek, karikatürist ve adli tıp uzmanı akademisyen Prof. Dr. Halis Dokgöz’le İstanbul Schneidertempel Sanat Merkezi’ndeki sergisi öncesi bir röportaj yaptı.

Bir süre Türkiye’de de yaşayan İtalyalı müzisyen Thoni Sorano, yeni albümündeki bir parçayı gazeteci Uğur Mumcu’ya adadı. Sorano’nun hikayesini Murat Çınar aktarıyor.

Burak Tanyılmaz “barikatların şehri” Barselona’nın isyan kültürünü okura aktarıyor: Öteden beri isyancı bir kentti burası. O nedenle kentin lakabı Katalan dilinde “Rosa de Foc” yani “Ateş Gülü”ydü.

Newroz ve Paskalya çokça ve yaygın olarak paylaşılıp konuşuldu. Yazarımız Şeyhmus Diken bu sefer de Lalebey’li Süryani tebanın Akitusu’nu anlatıyor bize.

Basçı, besteci Avishai Cohen, yepyeni bir proje fikri ve “Two Roses” adlı yeni albümüyle yeniden hayranlarıyla buluşuyor. Bu yeni albümü ve projeyi Selin Gökdemir yazdı.

Kilitlenmiş, çökmüş, kepenkleri indirmiş müzik dünyası doğa kanunlarını ve insan doğasını takiben yine tomurcuklanıyor. Mabel Matiz, Edis, Nükhet Duru… Baharı karşıladığımız yeni şarkı ve albümleri Cenk Özbay’ın kaleminden okuyacaksınız.

Bir hayvan hakları hikayesinden çok, bir dostluk ve özveri anlatısı. Rosalino Levantino, Tomislav Jelinčić imzalı “Leylekadam”ı yazdı.

Sakine Orman, İngiltere’den Ada Ayşe İmamoğlu ve Fatoş Usta ile tanıştırıyor bizi. Ada ve Fatoş Ankara Anlaşması’yla deneyimledikleri “göç”ü ve bu göçü paylaşma ihtiyacıyla ortaya çıkardıkları “Göç Günlükleri” podcastini anlattı.

Hippo Kitap’tan Türkçe ve Ermenicesi okurla buluşan Jonty Howley’nin yazıp resimlediği “Erkek Adam Ağlar”, çocukların tüm duygularını ifade etmeye teşvik edildiği bir dünya hayal ediyor. Ayşegül Özbek yazısında, “Bırakın da çocuklar özgürce yaşasın duygularını” diyor.

Bircan Değirmenci, Gaye Boralıoğlu’nun “Alametler Kitabı”nın ona çağrıştırdıklarını “Gaye’ye mektup”unda yazdı.

(AÖ)

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